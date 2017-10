Leonardo DiCaprio turut mengutuk Harvey Weinstein

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Leonardo DiCaprio ikut murka untuk kemudian mengeluarkan kecaman setelah mengetahui dugaan pelecehan seksual yang dilakukan produser film terkenal Hollywood Harvey Weinstein."Tak ada maaf untuk (pelaku) kekerasan seksual atau serangan seksual, tak peduli siapa dia dan apa profesi dia," tulis sang aktor dalam Facebook seperti dikutip laman Variety."Saya menaruh hormat kepada kekuatan dan keberanian para wanita yang berani maju agar suara mereka didengar."DiCaprio membintangi beberapa film kelas atas yang diproduseri perusahaan Weinstein, termasuk "Gangs of New York," "The Aviator," dan "Django Unchained."Selasa waktu AS, New Yorker menerbitkan laporan tudugan pemerkosaan oleh Weinstein terhadap tiga wanita atau lima hari setelah New York Times menurunkan hasil investigasinya terhadap kelakuan cabul Weinstein yang di antaranya ditudingkan oleh Ashley Judd dan Rose McGowan.Weinstein kemudian dipecat oleh perusahannya pada 8 Oktober.Tindakan Weinstein membuatnya dibanjiri kecaman dari tokoh dan bintang kelas atas seperti Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Winslet, George Clooney, Angelina Jolie, dan Judi Dench, bahkan mantan pesiden Barack Obama mengaku jijik mengetahui apa yang selama ini dilakukan Weinstein.

Editor: Jafar M Sidik