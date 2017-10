Eminem serang Trump lewat rap

Jakarta (ANTARA News) - Rapper Eminem tak segan-segan mengekspresikan pendapatnya mengenai Presiden Donald Trump dalam rap freestyle yang ditayangkan di BET Hip-Hop Awards.





Dalam video berdurasi hampir lima menit, di mana Eminem menyebut Trump sebagai "jalang", dan menyerang Trump atas responsnya terhadap Charlottesville dan fokusnya pada demonstran NFL.





“This is his form of distraction/ Plus, he gets an enormous reaction/ When he attacks the NFL, so we focus on that/ Instead of talking about Puerto Rico or gun reform for Nevada/ All of these horrible tragedies and he’s bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers.





(Ini adalah bentuk gangguannya / Plus, dia mendapat reaksi yang sangat besar / Ketika dia menyerang NFL, jadi kami fokus pada itu / Bukannya berbicara tentang Puerto Riko atau reformasi senjata untuk Nevada / Semua tragedi mengerikan ini dan dia bosan dan lebih suka menyebabkan badai Twitter dengan Packers.)





Eminem juga membidik para penggemarnya yang mendukung Trump dalam video yang dibuat di kampung halamannya di Detroit.





“And any fan of mine who’s a supporter of his/ I’m drawing in the sand a line/ You’re either for or against,” he continued. “And if you can’t decide who you like more in your split/ On who you should stand beside/ I’ll do it for you with this/ F— you.”





(Dan penggemarku yang juga mendukungnya/ Saya membuat garis batas/ Kamu mendukung atau melawan," sambung dia. "Dan jika kamu tidak bisa memutuskan siapa yang akan kau pilih/ Atau siapa yang harus kau dukung/ F--- you.")





Simak videonya:









Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Suryanto