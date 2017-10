Sleman siap dukung "World Cadet Games 2018"

Sleman (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan "World Cadet Games 2018" yang merupakan forum bertemunya para taruna militer se-dunia."Kami menyambut baik atas penyelenggaraan event militer tingkat internasional tersebut. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk Indonesia, khususnya Kabupaten Sleman," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Sumadi saat menerima kunjungan Komisi Olahraga Militer Indonesia (KOMI) di Sleman, Rabu.Menurut dia, kegiatan tersebut dapat untuk menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman kepada dunia internasional."Pemerintah Kabupaten Sleman siap untuk mendukung serta memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Prinsipnya kami mendukung. Dan hal-hal yang bisa kami fasilitasi, maka akan kami fasilitasi. Khususnya terkait hal-hal yang bisa mendorong penumbuhan ekonomi, kerajinan, pariwisata dan budaya," tuturnya.Ketua Penyelenggara sekaligus "President of World Cadet Games" untuk Indonesia Mayjen TNI Endang Sodik mengatakan untuk acara tersebut pihaknya telah mengundang 135 negara dari seluruh dunia."Saat ini sudah ada 28 negara, dengan jumlah peserta sebanyak 1.715 orang yang terkonfirmasi dapat menghadiri kegiatan tersebut. Jadi sekarang ini dalam tahap persiapan. Kami mengkomunikasikan kepada semua instansi terkait, termasuk pemerintah daerah," ujarnya.Sodik mengatakan, "World Cadet Games 2018" akan diselenggarakan selama delapan hari, 28 April hingga 6 Mei 2018. Adapun tempat pelaksanaannya akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta dan Akademi Militer (Akmil) Magelang."Ada setidaknya empat misi yang dibawa pihak penyelenggara dalam event tersebut, di antaranya misi diplomasi, misi edukasi, misi promosi dan misi ekonomi. Dari sisi ekonomi ini kami harapkan pemerinah daerah bisa memanfaatkan dari sisi pariwisata, UKM dan lainnya," ucapnya.Ia mengatakan, "World Cadet Games 2018" merupakan "Sport Multy Event" komunitas militer pada tingkat dunia yang diadakan setiap empat tahun sekali. World Cadet Games 2018 di Indonesia ini merupakan penyelenggaraan untuk yang ke-3 kalinya."Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan dan membangun perdamaian dunia melalui olahraga antar-taruna angkatan bersenjata dari seluruh dunia, dengan mengusung motto Frienship Through Sport, Game for Peace," katanya.

Editor: Fitri Supratiwi