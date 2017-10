Indonesia gelar "Gala Dinner" persiapan IMF-WB 2018

Washington (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menggelar "Gala Dinner" bertajuk "The Voyage to Indonesia 2018" sebagai bagian dari rangkaian acara persiapan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada 2018.Pertemuan yang berlangsung di Washington AS, Rabu, ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.Dalam acara tersebut, tiga pejabat ini akan memberikan pandangan kepada para pemimpin perusahaan dari Indonesia dan AS, pejabat tinggi AS maupun anggota kongres AS mengenai kondisi ekonomi terkini Indonesia.Kondisi ekonomi tersebut terkait dengan kebijakan terbaru pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, peningkatan peringkat utang dan kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia.Kesempatan investasi tersebut mencakup dalam pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, perbankan, energi, industri kreatif, pariwisata, real estat dan lainnya.Dalam kesempatan tersebut, anggota kongres AS yang juga merupakan Co Chair dari US Congressional Caucus on Indonesia Vern Buchanan akan menyampaikan pandangan mengenai hubungan bilateral Indonesia-AS dan peningkatan kerjasama ekonomi.Kegiatan "The Voyage to Indonesia 2018" merupakan rangkaian acara persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018.Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan budaya dan daerah tujuan pariwisata Indonesia serta memberikan informasi terkait kondisi ekonomi dan sosial terkini.

