Agenda Jakarta, festival makanan vegetarian hingga Indonesia Maritime Expo

Jakarta (ANTARA News) - Berikut beberapa kegiatan yang digelara di Jakarta, Kamis:





1. Promosi Kuliner dan Pangan Nusantara di ICE-BSD pada 11-15 Oktober.





2. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan roundbreaking Pembangunan Venue Olahraga Air dan Dermaga serta Rumah Singgah Kabupaten Kepulauan Seribu.





3. Indonesia Maritime Expo (IME) & Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics (ITSCL) 2017 di Jakarta International Expo (JIExpo) pada 10-12 Oktober.





4. Freakin’ Pets di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat pada 9-22 Oktober.





5. Vegetarian Food Festival di Emporium Pluit Mall pada 9-15 Oktober.





6. Crafina 2017, The 10th Resources of Indonesian Craft Trade Fair, Series of INACRAFT di Jakarta Convention Center (JCC) pada 11-15 Oktober.





7. Festival kue Cakelicious Turbo di Lippo Mall Kemang pada 12-15 Oktober.





8. Cosmobeaute Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-14 Oktober.

Editor: Unggul Tri Ratomo