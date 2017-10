HP Restorasi Ritel dengan Sistem Point-of-Sale dan Layar Monitor Baru

JAKARTA, 12 Oktober 2017 (Antara) – HP Inc merumuskan kembali industri ritel dengan meluncurkan sistem all-in-one point-of-sale (POS) yang inovatif dan serbaguna, HP ElitePOS dan HP EliteDisplay. Peluncuran kedua produk baru HP ini ditujukan untuk memberi pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bagi pelaku ritel dan pelanggan. HP bekerjasama dengan pelanggan dan mitra di industri ritel dan, baik yang terkemuka dan sedang berkembang untuk merumuskan kembali bagaimana teknologi dapat mengubah pengalaman belanja bagi pelanggan.Dengan terus berkembangnyadi Indonesia, ritel modern diperkirakan akan terus mendominasi seiring kian banyaknya kelas menengah di Indonesia yang mencari geraidan hiburan baru yang dapat disediakan oleh fasilitas ritel modern.Optimisme tentang masa depan sektor ritel Indonesia juga terlihat pada Indeks Pembangunan Ritel Global 2016 (GRDI) yang dipublikasikan oleh perusahaan konsultasi global A.T. Kearney yang menempatkan Indonesia pada posisi kelima dengan total penjualan ritel nasional Mencapai USD324 miliar1. Ini merupakan peningkatan signifikan bagi Indonesia dari yang semula berada di peringkat ke-12 dalam survei GRDI 2015 dan menggambarkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai pasar ritel yang potensial. Menurut laporan prospek properti ritel terbaru oleh Colliers International Group Inc. Indonesia, dua belas pusat perbelanjaan akan selesai dibangun pada 20202.Perubahan ini memaksa pelaku ritel untuk merangkul dinamika pasar baru atau terancam kehilangan pelanggan. Menurut InReality, 69 persen pembelanja mengatakan mereka cenderung membeli di toko secara langsung jika diberi akses ke alat bantu digital mandiri seperti display dan toko interaktif3. Menemukan keseimbangan yang tepat di mana teknologi dapat membantu penjualan dan memperlancar proses merupakan hal utama dalam lingkungan ritel yang baru saat ini. Bukan teknologi dan kompetisi yang menggerakkan ritel, tapi konsumenlah yang mendorong perkembangan ritel dan menuntut perubahan.“Pergeseran revolusioner yang dihadapi industri ritel danmengharuskannya mencari cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan dan merumuskan kembali pengalaman berbelanja di toko. Teknologi harus memberdayakan mitra penjualan dan melibatkan pelanggan sehingga terasa seperti perpanjangan tangan dari suatu brand. Bagian penting dalam menyampaikan nilai kepada pelanggan adalah melalui sistemyang berperan penting dalam memberikan layanan dan kenyamanan yang diinginkan pelanggan saat ini. Layar interaktif dan toko swalayan yang memperlihatkan tampilan produk secara visual juga akan membuat pengalaman berbelanja dan pengalaman pelanggan lebih interaktif dan menyenangkan,” kata Presiden Direktur HP Indonesia, David Tan.“Solusi HP ElitePOS dan HP EliteDisplay yang baru dibangun untuk flesksibilitas dengan desain yang ramping dan menakjubkan yang dapat disesuaikan dengan beberapa lingkungan ritel dan perhotelan, namun tetap menawarkan keamanan, kinerja dan daya tahan jangka panjang yang pelanggan harapkan dari produk HP,” tambahnya.ElitePOS memiliki desain yang modular dan menakjubkan yang berbeda dengan terminal POS berukuran besar yang biasa digunakan di lingkungan ritel. Desainnya juga fungsional, mendukung penggunaandi luar konteryang menjadikan belanja lebih cepat dan mudah bagi pelanggan dan penjual. Penggunaanini meliputi: papan nama interaktif, daftar hadir karyawan, dan aplikasisepertipelanggan dan akses ke penawaran produk tambahan di “lorong tanpa ujung”. Bagi pelaku ritel yang menginginkan ruang konter yang rapi, atau yang membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penempatan terminalmereka, produk ini dapat dipisahkan dari basis input/output (I/O) untuk fleksibilitas maksimum.Untuk pelaku bisnis yang menginginkan teknologi untuk melengkapi pengalaman bagimereka, ElitePOS dan aksesorisnya menambah kustomisasi dan fleksibilitas lebih banyak. Perhatian terhadap detail, termasuk printer resi opsional yang terintegrasi dengan kolom berdiri dan sebuah pembaca garis magnetik opsional yang terpasang di layar menciptakan lingkungan ruang konter yang bersih bagi pelaku ritel. Pemindai kodedan printer mandiri opsional sepadan dengan keanggunan ElitePOS untuk estetika desain yang konsisten di seluruh peranti tambahannya.Layar EliteDisplay seri E baru memiliki desain canggih dengan etiket yang harmonis dan produktivitas tinggi. Secara khusus, layar ini memilikiyang sangat tipis, menggabungkan roda gulir empat arah serbaguna, memberikan konektivitas tinggi, kualitas layar yang bagus dan sudut pandang maksimum.Ritel dan perhotelan kerap memiliki lingkungan yang keras dan penuh tuntutan yang dapat merusak atau menghancurkan teknologi yang digunakan oleh konsumen. Itulah sebabnya ElitePOS dibangun agar dapat bertahan lama di industri ritel, didesain untuk melewati tes MIL-STD4, mencegah tumpahan kecil dengan menyalurkan cairan keluar perangkat dan memberikan pendinginan yang efisien dengan ventilasi samping untuk meningkatkan keandalan. Selain itu,akan menjadi sangat mudah dengan Windows 10, memori DDR4 yang cepat, dan prosesor Intel Core generasi ketujuh dengan teknologi vPro.“Namun dengan pesatnya transformasi bisnis digital ini juga mendatangkan ancaman yang semakin besar berupa serangan. Sistem POS ritel, termasuk HP ElitePOS yang baru, harus dapat mengimbangi kebutuhan konsumen dan, sekaligus bertindak sebagai penjaga informasi sensitif yang melewati perangkat setiap hari,” kata David.Dengan perangkatyang semakin sering menjadi sasaran peretas, keamanan terus menjadi perhatian utama industri ritel. Menurut Verizon, 64 persen peretasan yang terjadi di industri ritel secara global yang berakibat hilangnya data disebabkan oleh peretasan melalui perangkat point-of-sale5.Konsumen mengharapkan keamanan mutlak tanpa mengorbankan pengalaman. Dalam mengintegrasikan kehadirandanmereka, pelaku ritel perlu menunjukkan bahwa mereka berinvestasi secara tepat terhadap keamanan dan kebijakan manajemen risiko, proses dan teknologi untuk melindungi data pelanggan.Dengan keamanan sebagai fokus utamanya, HP telah meningkatkan keamanan HP ElitePOS Ritel System. Inilah sebabnya mengapa HP memperluas solusi keamanannya yang terdepan ke ElitePOS, dengan fitur perangkat keras dan fitur keamanan perangkat lunak terintegrasi, termasuk: Keamanan perangkat tingkat BIOS untuk memberikan perlindungan jika terjadi serangandengan HP Sure Start Gen3, self-healing BIOS yang pertama di industri, dan HP BIOSphere Gen3, ekosistemterdepan di industri. Teknologi autentisitas pengguna, termasuk pembaca sidik jari opsional untuk login yang aman; Credential Guard6 untuk autentisitas pengguna dan perlindungan kata kunci, dan Device Guard7 yang memungkinkan manajer TI membuat aturan untuk menjalankan aplikasi yang ditandatangani, dipercaya, dan disetujui pada sistem POS untuk membantu melindungi dari serangan melalui port USB.Keamanan fisik perangkat dengan konfigurasiopsional, fitur VESAK-Lock dan pembaca sidik jari eksternal untuk login yang aman melalui Windows Hello8.ElitePOS dan EliteDisplay diharapkan tersedia pada Agustus 2017 langsung dari HP dan jaringan global perusahaan yang mencapai lebih dari 250.000 mitra. Selain itu, ritel(ISVs) GK Software, LS Ritel, Manhattan Associates, Omnico Group, PCMS, Ritel Pro, dan TCPOS berencana untuk mendukung solusi baru.HP Inc. menciptakan teknologi yang membuat hidup lebih baik untuk semua orang, di manapun mereka berada. HP Inc. menciptakan teknologi yang membuat hidup lebih baik untuk semua orang, di manapun mereka berada. Melalui portofolio printer, PC, perangkat seluler, solusi, dan layanan yang kami miliki, kami memberikan pengalaman yang memukau. Informasi lebih lanjut tentang HP Inc. tersedia di http://www.hp.com Untuk info lebih lanjut:Foto produk: linkFoto acara peluncuran ElitePOS dan EliteDisplay E-series: linkSpesifikasi produk: link3 2016 Reality of Ritel Report, InReality.4 Tes MIL STD 810G tertunda dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kebugaran untuk persyaratan kontrak Departemen Pertahanan A.S. atau untuk kegunaan militer. Hasil pengujian ini tidak menjamin kinerja di masa depan berdasarkan kondisi pengujian ini. Kerusakan yang tidak disengaja memerlukan HP Accidental Damage Protection Care Pack opsional.5 2016 Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR).6 Membutuhkan Windows 10 Enterprise Edition.7 Windows 10 Enterprise dan Device Guard hanya tersedia untuk pemasangan melalui HP Custom Integration Services kepada pelanggan perusahaan dengan lisensi untuk menggunakan Windows 10 Enterprise. Device Guard tidak tersedia dengan Windows 10 Pro.8 Perangkat keras Mounting, kabel kunci dan pembaca sidik jari biometrik dijual terpisah.

