Bruno Mars kuasai nominasi American Music Awards

Los Angeles (ANTARA News) - Para biduan pop dan hip hop memimpin nominasi American Music Awards (AMA), Kamis waktu AS, sedangkan para biduanita tertinggal banyak.Bruno Mars memimpin dengan delapan nominasi, termasuk Artis Terbaik atau Artist of the Year, yang merupakan penghargaan paling bergengsi. Dia akan bersaing dengan Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran dan The Chainsmokers. Keempat yang terakhir masing-masing mendapatkan lima nominasi.Halsey sendiri mendapat dua nominasi dalam kategori lagu pop/rock dan kolaborasinya dalam "Closer".Nominasi juga diberikan kepada Katy Perry, Miley Cyrus, Lorde, Demi Lovato, Lana Del Rey dan Kesha, Taylor Swift, yang Agustus lalu merilis single "Look What You Made Me Do."Para nomine AMA diseleksi berdasarkan aktivitas tarik suaranya dari 9 September 2016 sampai 14 September 2017. Pemenang ditentukan oleh suara penggemar dan diumumkan secara langsung di televisi ABC pada 19 November.Rihanna menjadi satu-satunya penyanyi wanita yang mendapatkan dua nomine. Dia akan bersaing dengan Lady Gaga dan Alessia Cara dalam kategori pop/rock artist. Rihanna kemudian akan bersaing melawan Beyonce dan Kehlani dalam kategori soul/R&B.Artis pendatang baru Julia Michaels akan menantang James Arthur, Niall Horan, rapper Post Malone dan duo hip hop Rae Sremmurd dalam kategori Artis Pendatang Baru Terbaik.

Editor: Jafar M Sidik