Dolar AS melemah terhadap mata uang dunia

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS berakhir melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor terutama fokus terhadap data ekonomi yang baru dirilis.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,30 persen menjadi 93,008 pada akhir perdagangan, sebut Xinhua.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1843 dolar AS dari 1,1856 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,3281 dolar AS dari 1,3218 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7831 dolar AS dari 0,7785 dolar AS.Dolar AS dibeli 112,20 yen Jepang, lebih rendah dari 112,35 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9748 franc Swiss dari 0,9728 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2460 dolar Kanada dari 1,2492 dolar Kanada.(UU.A026/B/A026/A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo