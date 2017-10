Jakarta hari ini, festival panen raya hingga Ganjar Pranowo saksi sidang e-KTP

Jakarta (ANTARA News) - Berikut beberapa kegiatan yang digelar di Jakarta, Jumat:





1. Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan meresmikan RPTRA KKO di Kompleks Marinir CIlandak, CIlandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.





2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diagendakan menjadi saksi dalam sidang tindak pidana korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.





3. Festival Panen Raya Nusantara 2017 di Taman Menteng, Jakarta Pusat pada 13-15 Oktober.





4. Festival Bunda Happy 2017 di MVG Lounge, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan pada 13-15 Oktober.





5. Promosi Kuliner dan Pangan Nusantara di ICE-BSD pada 11-15 Oktober.





6. Freakin’ Pets di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat pada 9-22 Oktober.





7. Vegetarian Food Festival di Emporium Pluit Mall pada 9-15 Oktober.





8. Crafina 2017, The 10th Resources of Indonesian Craft Trade Fair, Series of INACRAFT di Jakarta Convention Center (JCC) pada 11-15 Oktober.





9. Festival kue Cakelicious Turbo di Lippo Mall Kemang pada 12-15 Oktober.





10. Cosmobeaute Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-14 Oktober.

Editor: Unggul Tri Ratomo