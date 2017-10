UNESCO sesalkan keputusan keluarnya AS

Paris (ANTARA News) - Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) menyesalkan atas keputusan resmi Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu."Setelah menerima notifikasi resmi dari Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, sebagai Direktur Jenderal UNESCO, saya menyampaikan penyesalan atas keputusan AS untuk keluar dari UNESCO," kata Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova dalam pernyataan resminya di Paris, Kamis (12/10).Bokova menyatakan keputusan AS tersebut menandai kehilangan bagi multilaterime dan bagi keluarga PBB.AS telah menangguhkan sumbangan anggarannya yang cukup berarti kepada UNESCO pada 2011 sebagai protes atas sebuah keputusan untuk memberikan keanggotaan penuh Palestina.Kemudian, AS menegaskan akan keluar berlaku efektif pada 31 Desember 2017."Keputusan ini tidak diambil dengan mudah, dan mencerminkan penyesalan AS atas apa-apa yang dilakukan UNESCO, perlunya bagi reformasi fundamental di dalam organisasi itu, berlanjutnya bias anti-Israel di UNESCO," demikian Kementerian Luar Negeri AS.AS menambahkan akan berusaha "tetap terlibat ... sebagai negara observer bukan anggota memberikan sumbangan pandangan, perspektif dan keahlian AS."

Editor: Priyambodo RH