Demi Lavato pilih melajang

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi Demi Lovato berencana untuk tetap melajang dalam waktu dekat, sehingga bisa belajar untuk "jatuh cinta" dengan dirinya sendiri.





Pelantun The Cool for the Summer itu berpisah dengan kekasihnya, Wilmer Valderrama, pada Juni 2016. Ia kemudian menikmati kisah cinta singkat dengan petarung Luke Rockhold dan Guilherme Vasconcelos, namun putus pada awal Mei 2017, setelah mengumumkan hubungan mereka Desember 2016.





Demi kini menikmati hidup melajang dan bersikeras tidak berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan serius sampai dia menemukan dirinya sendiri.





"Saya pikir saya menemukannya, dan saya pikir saya masih menemukannya," katanya, dalam acara hiburan malam Amerika Serikat (AS) tentang memusatkan perhatian untuk kebutuhan diri.





Ia menimpali, "Dan, karena itulah saya tidak menjalin hubungan dengan seseorang, saya menghargai waktu saya sendiri sekarang."





"Saya menghargai waktu saya dengan teman-teman. Saya hanya belajar untuk benar-benar menghargai waktu saya dan mengenal diri saya dan belajar untuk saya jatuh cinta pada diri saya sendiri sebelum jatuh cinta pada orang lain,” ungkapnya.





Demi dan Wilmer berpisah setelah enam tahun berkencan. Mereka tetap berteman dekat dan penyanyi tersebut mengakui adanya kemungkinan mereka bisa menghidupkan kembali percintaan mereka di masa depan.





"Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” katanya.





Demi terbuka soal perpisahannya dengan Wilmer beberapa bulan setelah mereka bubar, di mana ia mengungkapkan asmaranya dengan aktor 1970an itu mengingatkan ia dengan kekerasan zat terlarang dan pertempuran kesehatan mental sebelumnya, yang ingin dia tinggalkan dengan teguh di masa lalunya.





"Saya pikir sehat untuk bisa memulai lagi dengan orang lain," kata penyanyi tersebut kepada majalah Glamour dikutip Music News.





Ia menambahi, "Sakit selalu menjadi bagian dari hubungan saya dengan dia, saya selalu memiliki sesuatu yang salah dengan diri saya, saya perlu melepaskannya.Karena orang itu, waktu saya masih muda bukanlah diri saya hari ini."

Editor: Priyambodo RH