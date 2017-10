Jadwal siaran langsung sepak bola 13 - 16 Oktober 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal tayang siaran langsung sepak bola pada 13 sampai dengan 16 Oktober 2017:Mitra Kukar vs Persipura, pukul 15.00 WIB, TV OneMadura United vs Borneo FC, pukul 18.30 WIB, TV OneArema vs PS TNI, pukul 18.30 WIB, TV OneLiverpool vs Manchester United, pukul 18.30 WIB, beIN Sports 1/RCTIWatford vs Arsenal, pukul 23.30 WIB, beIN Sports 1/RCTIManchester City vs Stoke, pukul 21.00 WIB, beIn Sports 3Crystal Palace vs Chelsea, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1Getafe vs Real Madrid, pukul 21.15 WIB, beIN Sports 2Juventus vs Lazio, pukul 23.00 WIB, Supersoccer TVBayern Muenchen vs Freiburg, pukul 20.30 WIB, Fox SportsDortmund vs Leipzig, pukul 23.00 WIB, Fox SportsLyon vs Monaco, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 3PSM vs Persib, pukul 18.30 WIB, TV OneAtletico Madrid vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2AS Roma vs Napoli, pukul 01.45 WIB, Supersoccer TVPersib vs Bali United, pukul 18.30 WIB, TV On.

Editor: Priyambodo RH