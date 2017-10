BTS torehkan rekor baru lewat album "Love Yourself: Her"

Jakarta (ANTARA News) - Album terbaru milik boygroup Bangtan Sonyeondan (BTS), "Love Yourself: Her," telah terjual lebih dari 1,2 juta keping, mencetak rekor baru di industri musik Korea Selatan dalam 16 tahun terakhir, menurut Gaon Chart."Love Yourself: Her" menjadi album K-pop terlaris dalam 16 tahun terakhir, menempati urutan kedua setelah album keempat boy band g.o.d, yang rilis pada November 2001 dan terjual 1,44 juta keping.Belum lama ini, album BTS terbaru ini juga bertengger di dua kategori tangga musik Billboard yakni urutan ke-35 di Billboard 200 dan peringkat 85 pada tangga musik "The Hot 100" melalui lagu "DNA".Ketujuh personel band asuhan Big Hit Entertainment itu, Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook akan mengadakan konser selama dua hari di Osaka, Jepang, akhir pekan ini. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Editor: Ruslan Burhani