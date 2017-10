Sapa penggemar, Taeyang gunakan bahasa Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Disela konser "White Night in Jakarta", penyanyi asal Korea Selatan Taeyang menyapa para penggemarnya dengan bahasa Indonesia.





"Halo, apa kabar? Selamat malam," ujar Taeyang di JiExpo Jakarta, Jumat, yang disambut dengan teriakan histeris dari seberang pmggung.





"Is it right? (apa itu benar?)," lanjut dia.





Tak lupa, personel boyband BIGBANG itu memperkenalkan diri dan mengucap selamat datang ke konsernya di Jakarta.





"This is Taeyang, what's up Jakarta? Nice to meet you (Ini Taeyang, apa kabar Jakarta, senang berjumpa dengan kalian," ujar dia.





Taeyang kemudian mengingat kembali saat dia pertama kali berkunjung ke Jakarta.





"Pertama ke Jakarta adalah Bigbang Alive Tour," kata Taeyang.





Terakhir, dua tahun lalu, tepatnya Agustus 2015, Taeyang berkunjung ke Jakarta bersama Bigbang dalam Made Tour.





"Apa kalian masih ingat? Yang saya ingat orang-orang di sini sangat bersemangat dan menyukai musik-musik kami," ujar pria kelahiran 18 Mei 1988 itu.





"Saya senang bertemu kalian lagi. Saya kangen kalian. Apa kalian kangen saya?" Pertanyaan Taeyang tersebut langsung saja mendapat jawaban "iya" dari penggemarnya.





Dia kemudian menanyakan pendapat penggemarnya tentang album ketiganya yang berjudul "White Night."





"Saya akan membawakan semua lagu dari album terbaru saya," ujar Taeyang.





"Saya sangat puas dengan album ini, dan saya harap pesan dari musik saya bisa tersampaikan ke kalian semua," tambah dia.

