Indonesia Re dinobatkan sebagai reasuransi terbaik oleh Infobank

Yogyakarta (Antara) -- BUMN reasuransi, Indonesia Re, dinobatkan sebagai perusahaan reasuransi terbaik di ajang 8th Infobank Award 2017, dengan meraih predikat "Sangat Bagus". Penghargaan tersebut diterima langsung oleh HC & CS Division Head Indonesia Re Endang Wulandari.





Bagi Indonesia Re, penghargaan yang diterima tersebut merupakan bentuk pengakuan atas pencapaian kinerja perusahaan. "Tentunya ke depan kami akan terus meningkatkan performa perusahaan sekaligus pelayanan kepada client perusahaan," kata Endang usai menerima penghargaan tersebut di Yogyakarta, Kamis (12/10).





Eko B. Supriyanto menambahkan, Ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap BUMN yang mampu meraih kinerja terbaiknya."





Penghargaan ini memperkuat posisi Indonesia Re sebagai perusahaan reasuransi terdepan di Indonesia, setelah sebelumnya berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan selama 2017, yakni Best of The Best Reinsurance for Indonesia Company di ajang Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2017 oleh Majalah Warta Ekonomi. Kemudian bulan Juli, Indonesia Re berhasil membawa pulang penghargaan Reasuransi Terbaik di ajang Best Insurance 2017 oleh Media Asuransi.





Biro Riset Infobank telah melakukan proses penilaian ketat terhadap 122 BUMN atas kinerja keuangan sepanjang 2015-2016. Dari hasil rating akhirnya menunjukkan ada 56 perusahaan yang meraih predikat sangat bagus, 24 bagus, delapan cukup bagus, dan 28 perusahaan tidak bagus. Kemudian ada enam BUMN yang tidak diperingkat karena laporan keuangannya tidak lengkap.

















Editor: PR Wire