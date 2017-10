AS evaluasi besar-besaran setelah gagal ke Piala Dunia

Pelatih AS Bruce Arena mundur setelah gagal membawa AS ke Piala Dunia 2018. (AFP)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Sunil Gulati menjanjikan pengkajian kembali yang sangat mendalam terhadap semua programnya setelah timnas AS gagal lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan.Tiga hari setelah kegagalan karena dihantam Trinidad dan Tobago itu, Gulati menyatakan akan mempertimbangkan semua opsi dalam introspeksi itu."Ini hal yang biasa kami lakukan setelah semua kompetisi besar, apakah itu kami sukses atau tidak berhasil, atau tidak memenuhi harapan kami," kata Gulati."Ini sudah pasti penyelaman jauh lebih mendalam mengingat kami tidak lolos untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir, kami akan mempelajari semua hal."Pencarian manajer baru menjadi prioritas tertinggi setelah Bruce Arena yang direkrut November silam demi membawa timnas AS ke jalurnya lagi, telah mengumumkan mundur Jumat waktu AS.Gulati menyatakan dua tahun lalu AS mengevaluasi ketatakelolaan dan kepemimpinan dalam stafnya dan kini hal itu akan dilakukan lagi. Dia menyiratkan untuk mengevaluasi semua aspek dalam sepak bola Amerika, mulai dari teknologi sampai struktur kompensasi staf.

