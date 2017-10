Acara hari ini, Festival Mesin Waktu sampai pameran pendidikan

Jakarta (ANTARA News) - Simak deretan acara di Jakarta hari ini sebagai inspirasi tempat meluangkan akhir pekan Anda:





1. Festival Mesin Waktu di The Establishment, SCBD, Jakarta.

Nostalgia era 90-an bisa didapatkan di perhelatan ini. Nikmati penampilan Potret, P-Project, Base Jam Reunion, Naif dan Bening serta jajanan hingga mainan yang dulu tenar pada era 90-an.





2. Morning Coffee Cupping di Kenobi Space, Kemang.





3. Pameran Pendidikan Internasional dari 21 negara di Le Meridien Hotel, Jakarta.







4. Festival Panen Raya Nusantara 2017 di Taman Menteng, Jakarta Pusat pada 13-15 Oktober.





5. Festival Bunda Happy 2017 di MVG Lounge, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan pada 13-15 Oktober.





6. Freakin’ Pets di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat pada 9-22 Oktober.





7. Vegetarian Food Festival di Emporium Pluit Mall pada 9-15 Oktober.





8. Crafina 2017, The 10th Resources of Indonesian Craft Trade Fair, Series of INACRAFT di Jakarta Convention Center (JCC) pada 11-15 Oktober.





9. Festival kue Cakelicious Turbo di Lippo Mall Kemang pada 12-15 Oktober.





10. Cosmobeaute Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-14 Oktober.





