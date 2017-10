Gagal bawa AS ke Piala Dunia, Bruce Arena mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA News) - Bruce Arena mengundurkan diri dari jabatan manajer Timnas Amerika Serikat setelah gagal meloloskan timnya ke putaran final Piala Dunia Rusia tahun depan.Dunia sepak bola terkejut setelah AS yang sebenarnya membutuhkan minimal hasil seri untuk lolos ke putaran final, malah kalah menyakitkan 1-2 melawan Trinidad dan Tobago yang berada pada urutan buncit klasemen Zona CONCACAF.Kekalahan yang terjadi bersamaan dengan menangnya Panama dan Honduras, membuat AS untuk pertama kalinya gagal ke putaran final sejak 1986."Adalah kehormatan besar bagi pelatih mana pun untuk melatih tim nasionalnya sendiri, dan karena saya meninggalkan peran itu hari ini, saya merasa terhormat dan berterima kasih telah mengisi kesempatan itu dua kali dalam karir saya," kata Arena melalui rilis Federasi Sepak Bola AS."Ini jelas kemunduran besar untuk program tim nasional senior putra dan pertanyaan semestinya diajukan mengenai bagaimana kita bisa maju kembali."AS akan mengumumkan pelatih sementara dalam tujuh hari sampai 10 hari ke depan menjelang dua laga persahabatan bulan depan."Saya berterima kasih kepada Bruce untuk apa pun yang telah dia lakukan untuk olah raga ini dalam rentang waktu yang begitu panjang," kata Presiden Federasi Sepak Bola AS Sunil Gulati seperti dikutip Reuters.

Editor: Jafar M Sidik