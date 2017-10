Taeyang "White Night in Jakarta": Malam tak terlupakan bagi VIP

Jakarta (ANTARA News) - Menjelang pukul 22.00 WIB, Taeyang menghilang dari kepulan asap yang ada di atas panggung dan layar pun memutar videopembuatan konser saat Taeyang berlatih bersama dancer dan band pengiring.Para penonton mulai berdiri dari kursi mereka -- semua kategori penonton dalam konser tersebut duduk. Tak sedikit yang mengabadikan momen "White Night in Jakarta" sebelum meninggalkan Hall B3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta.Jumat malam (13/10), menjadi malam yang spesial bagi VIP, sebutan bagi penggemar BIGBANG, pasalnya Taeyang yang merupakan personel dari boyband berusia 10 tahun itu, tidak hanya membawakan lagu-lagu dari album solonya, namun juga beberapa lagu BIGBANG."Saya sangat tersentuh ketika dia (Taeyang) menyanyikan lagu BIGBANG di konser solonya dan berkata kalau dia kangen member-membernya," ujar Lidya, salah seorang penonton yang hadir dalam konser tersebut.Taeyang menyanyikan "Last Dance", lagu yang paling terakhir dirilis dalam album terbaru BIGBANG "Made". Menariknya, penyanyi yang memiliki nama asli Dong Young Bae itu mecoba membawakan lagu tersebut dengan piano yang dia mainkan sendiri. Hal itu sontak membuat para peggemar berteriak histeris.(Baca juga: Taeyang bawakan lagu BIGBANG di konser solonya Pria kelahiran 18 Mei 1988 yang sudah memulaisaat berusia belasan tersebut nampaknya tahu betul bagaimana menjadikan malam itu malam yang tak terlupakan bagi penggemarnya."Selamat malam," "Apa kabar," dan "Terima kasih" adalah kata-kata yang diucapkan Taeyang untuk lebih dekat dengan penggemarnya.Taeyang yang fasih berbahasa Inggris, mengajak penggemar ngobrol, bahkan dia tak segan menanyakan pendapat mereka tentang album terbarunya "White Night.""Wake up" menjadi lagu pertama yang dari album yang dirilis awal tahun ini tersebut. Sambil tidur di atas panggung, Taeyang menyanyikan bait pertama dari lagu tersebut. Penonton yang sudah familiar dengan lagu tersebut bersama-sama menyanyikan bait pertama.Taeyang juga membawakan "Amazin'," "Naked," "Empty Road," "Ride," "Tonight," dan yang terakhir, yang menjadi lagu andalan di album terbarunya "Darling".(Baca juga: Sapa penggemar, Taeyang gunakan bahasa Indonesia Tidak hanya lagu-lagu baru dalam album "White Night" yang dikemas dalam irama 90-an yang lebih selow -- kebanyakan lagu dengan instrumen gitar dan piano --, Taeyang juga membuat tangan para penggemar memukul-mukul udara dengan lagu-lagu dari album kedua "Rise".Taeyang berhasil menggebrak panggung untuk membuka konser solo keduanya di Jakarta dengan "Ringga Lingga" dari album "Rise". Dia juga menyanyikan lagu "Body", "1AM," "Love You to Death."Seakan ingin mengajak penggemar untuk bernostalgia, Taeyang juga membawakan lagu dari album pertamanya "Solar" yang dirilis pada 2010. Dimulai dengan "Only Look at Me," kemudian dilanjutkan dengan "Wedding Dress" yang ditampilkan Taeyang lengkap dengan dance khas lagu tersebut.Taeyang bahkan mengubah sedikit aransemen lagu "I Need Girl" dengan gitar yang mengalun dari petikan Merry satu-satunya perempuan dalam band yang mengiringi konser Taeyang. Tak lupa,Taeyang juga membawakan "Superstar", lagu andalan di album pertamanya itu.(Baca juga: Taeyang buka konser "White Night in Jakarta" dengan "Ringga Lingga" Selain Merry sebagai gitaris, konser "White Night" Taeyang juga ditemani band pengiring yang terdiri atas pemain keyboard, bass dan drum. Penampilan Taeyang juga menjadi lebih sedap dengan hadirnya para dancer sebanyak delapan orang -- empat perempuan dan empat laki-laki.Tidak hanya dancer dan band yang siap mengiringi suara emas Taeyang secara live, aksi pangung Taeyang yang ciamik juga tak lepas dari unsur visual yang membuat penggemar berdecak kagum.Lampu warna-warna yang dikombinasikan dengan visualisasi LED dipanggung, menjadikan aksi Taeyang lebih semarak. Tak terkecuali dengan dandanan Taeyang yang empat kali berganti baju berwarna putih yang sesuai dengan konser tersebut "White Night".Semua itu bisa dikatakan "khas" konser-konser yang digelar YG Entertainment, khususnya BIGBANG, serta para membernya G-Dragon yang baru saja menggelar konser "ACT III: MOTTE" di Jakarta bulan lalu, demikian pula dengan Taeyang."Dia (Taeyang), seperti GD, benar-benar seorang penampil sejati. Saya benar-benar menikmati konsernya selama dua jam," ujar Lydia yang juga penggemar BIGBANG.Konser Taeyang "White Night in Jakarta" ditutup dengan lagu pamungkas "Eyes, Nose, Lips.'"

