Prediksi Liverpool vs Manchester United

Liverpool (ANTARA News) - Saatnya bagi Jose Mourinho menunjukkan pamor sebagai sosok berjuluk "The Special One" dengan melancarkan serangan yang efektif dan efisien ke jantung pertahanan Liverpool.Liverpool siap memainkan laga pekan kedelapan Liga Inggris musim 2017-2019 dengan menjamu Manchester United (MU) dalam pertandingan yang digelar di Anfield, Liverpool, pada Sabtu petang, atau pukul 18.30 WIB. Pertandingan akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI.Mourinho dikenal sebagai manajer yang lebih memilih jalan pragmatis, salah satunya dengan menerapkan taktik bertahan total atau "memarkir bis" manakala menghadapi laga krusial.Mourinho, disebut-sebut oleh sejumlah pandit Inggris, mampu memanfaatkan sejumlah kelemahan lini pertahanan Liverpool dengan melancarkan serangan balik yang cepat dan bertuah gol.Hanya saja pertanyaannya, apakah MU punya amunisi memadai untuk memberondong pertahanan Liverpool, mengingat Marouane Fellaini dan Paul Pogba bakal absen dalam laga di Anfield?Kubu MU bukan tanpa kepercayaan diri. Hingga pekan ketujuh, Setan Merah belum terkalahkan dengan menorehkan hasil enam menang dan satu imbang. Skuad asuhan Mourinho hanya mengalami kalah selisih satu gol dari pimpinan klasemen Liga Inggris, Manchester City.MU dikabarkan juga akan diperkuat kembali Henrikh Mkhitaryan. Gelandang asal Armenia ini membuat lima asis dan satu gol.Kubu Liverpool juga bukan tanpa masalah. Pasukan asuhan pelatih Juergen Klopp disebut-sebut tidak akan diperkuat oleh Sadio Mane, hanya saja mereka masih memiliki Mohamed Salah, yang sudah membukukan empat gol.Liverpool hingga pekan ketujuh masih terdampar di urutan ketujuh dengan mengoleksi 12 poin, tujuh poin di bawah MU. Sementara, Philippe Coutinho dan Roberto Firmino diharapkan fit menghadapi MU."Apakah laga (melawan MU) merupakan pekerjaan yang sulit? Ya. Apakah kami mampu menghadapinya? Belum yakin sepenuhnya. Apakah kami tampil baik tahun lalu? Ya. Apakah kami tampil lebih baik tahun ini? Ya. Hanya saja kami belum memperoleh dan meraih hasil yang diharapkan.""Dengan begitu, apakah kami harus mandeg? Tidak. Untuk itu, kami harus terus meningkatkan penampilan dan menanggulangi segala situasi yang dihadapi.""Ketika anda berada dalam klub yang besar, ketika anda pemain terkenal, ketika anda manajer terkenal, maka setiap pertandingan bernilai penting.""Anda tidak akan memandang bahwa banyak laga merupakan pertandingan final dan laga lainnya berbeda. Pertandingan ini hanya bernilai tiga poin, bukan empat poin. Ini hanya pertandingan dengan nilai tiga poin. Inilah cara saya mendekati dan memandang pertandingan ini.""Akankah saya menjadi manajer yang suka dengan skema sepak bola negatif sebagaimana musim lalu? Saya akan memainkan satu pemain bertahan dan sembilan striker. Ini saya jamin. Ini sistem yang baru. Dengan sembilan striker, jangan khawatir."Mignolet (penjaga gawang), Moreno, Lovren, Matip, Gomez, Wijnaldum, Henderson, Can, Coutinho, Firmino, SalahDe Gea (penjaga gawang), Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku* Liverpool tidak pernah meraih kemenangan dalam enam laga melawan Manchester United (dua imbang dan empat kalah).* Liverpool hanya meraih sekali kemenangan dalam delapan pertandingan melawan Manchester United di seluruh kompetisi (sekali menang, tiga imbang dan empat kalah) - menang 2-0 dalam ajang Liga Eropa pada musim 2015-2016.* Manchester United menorehkan 17 clean sheet dalam ajang Liga Inggris musim 2017.* Juergen Klopp hanya menderita sekali kalah dalam tujuh duel melawan Jose Mourinho sebagai manajer (tiga menang, tiga imbang, sekali kalah).* Mourinho meraih delapan kemenangan dari 10 duel melawan Liverpool di ajang Liga Inggris (sekali imbang dan sekali kalah) antara Oktober 2004 dan November 2014.* Romelu Lukaku menjadi menjadi pemain kedua bagi Manchester United - setelah Andrew Cole - yang mampu melesakkan tujuh gol dalam tujuh penampilan di Liga Inggris.* 23/09/2017 Leicester City 2-3 Liverpool* 27/09/2017 Spartak Moskva 1 - 1 Liverpool* 01/10/2017 Newcastle United 1 - 1 Liverpool* 23/09/2017 Southampton 0 - 1 Manchester United* 28/09/2017 CSKA Moskva 1 - 4 Manchester United* 30/09/2017 Manchester United 4 - 0 Crystal Palace1.Romelu Lukaku (25%)2.Philippe Coutinho (23.33%)3.Henrikh Mkhitaryan (15%)4.Mohamed Salah (10%)5.Nemanja Matic (10%)* Pertandingan ini bakal berlangsung seru dan ketat. Apakah Liverpool mampu bertaji tanpa Sadio Mane?* Menarik menyaksikan bagaimana MU merespons agresivitas daya gedor Liverpool. Dan Liverpool punya semangat ekstra lantaran bertanding di kandang.* Serangan bertubi-tubi Liverpoool bakal menghadapi tembok kokoh pertahanan Manchester United.* Grafik penampilan Manchester United kian meningkat, sementara Liverpool terpacu lantaran bertanding di Anfield.* Berhati-hati dengan komentar yang dilontarkan Mourinho - dengan hanya menyebut bahwa pertandingan ini hanya berbobot tiga poin - karena boleh jadi pernyataan itu sekedar mantra untuk menurunkan tensi pertandingan.* Saatnya bagi Mourinho untuk membalikkan komentar negatif selama ini, dengan mendaulat anak asuhnya agar tampil menyerang, bukan "memarkir bus".

Editor: AA Ariwibowo