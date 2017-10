PKS se-Jabar serahkan berkas ke KPUD besok

Bandung (ANTARA News) - Seluruh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota dan kabupaten se-Provinsi Jawa Barat akan menyerahkan berkas verifikasi parpol peserta Pemilu 2019 ke KPUD masing-masing pada Minggu 15/10."Secara tepat waktu dan tepat syarat insya Allah kami siap menjalani verifikasi parpol sesuai UU Pemilu dan PKPU. Seluruh struktur DPD PKS se-Jabar akan menindaklanjuti dengan menyerahkan berkas-berkas administrasi Kartu Tanda Anggota (KTA) pada hari Minggu 15 Oktober 2017 ini ke KPUD masing-masing daerah," kata Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Sabtu.Abdul Hadi menyatakan berkas yang dibawa semua lengkap sesuai yang ditentukan oleh KPU, seperti data by name by adress sesuai KTP yakni lengkap juga semua bukti adminsitratif kantor, kepengurusan dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, sampai tingkat kecamatan se Jawa Barat."Dari 27 kota/kabupaten di Jabar, hanya Kabupaten Pengandaran sebagai Daerah Otonomi Baru yang mewajibkan verifikasi faktual untuk partai yang telah terverifikasi sebagai peserta Pemilu 2014. Di 26 kota/kabupaten yang lain, partai-partai tersebut cukup mengikuti verifikasi adminstratif," katanya.Ia juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih bagi segenap pengurus dan kader di seluruh Jawa Barat yang telah bekerja luar biasa bahu-membahu selama beberapa pekan terakhir untuk tuntaskan amanah verifikasi parpol ini.Selain itu ia juga mengapresiasi jajaran KPUD yang telah bekerja keras dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini.

