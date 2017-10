Harga ikan di Ternate kembali turun

Ternate (ANTARA News) - Harga beberapa jenis ikan di Ternate, Maluku Utara, mengalami penurunan selama dua pekan ini akibat stok ikan yang berlimpah."Misalkan harga untuk ikan cakalang sedang dan besar sudah turun," kata salah seorang pedagang, Rusmina di Ternate, Sabtu.Menurut dia, untuk jenis ikan cakang sedang saat ini masih berada di harga Rp70.000 per ekor turun dari minggu sebelumnya yang mencapai Rp80.00 per ekor, sedangkan untuk cakal sedang juga mengalami hal yang sama dari Rp200.000 turun menjadi Rp100.00 per ekor."Terus terjadi penurunan harga, sebab saat ini stok ikan yang berada di Pasar Bahari Berkesan cukup banyak," katanya.Bahkan, saat ini ikan sudah mengalami penurunan harga, bahkan dari pekan kemarin, harga ikan terus mengalami penurunan akibat stok ikan yang cukup banyak."Sebab dalam kondisi bulan atau kondisi alam saat ini, ikan banyak yang memakan umpan, sehingga hasil tangkapan para nelayan sangat baik.Menurunnya harga ikan, kata Rusmina, bahkan ada yang seharga Rp 10.000 per baki, bahkan kondisi ini terus kan berjalan hingga akhir bulan nanti.Selain itu dengan kondisi seprti masyarakat sangat akan bahagia, sebeb dengan uang terbatas juga mereka dapat membeli ikan yang sesuai."Saat ini, ikan sangat murah. dan para nelayan yang membawa ikan setiap pagi itu berbeda-beda, Ada yang mendapatkan hingga mau mencapai ton, sehingga jika dijual dengan harga mahal pun akan merugi karena stok cukup banyak," katanya.Dari pantauan, untuk saat ini ikan cakalang kecil per ekor dihargai dengan Rp20.000 per ekor, ikan dasar Rp40.000 per kilo, ikan teri besar Rp50.000 per kg, ikan teri sedang Rp70.000 per kg dan ikan teri kecil Rp110.000 per kg. Selain itu, ikan tongkol kecil seharga Rp20.00 per wajan atau bakul, ikan tongkol sedang bis mencapai Rp40.000 dan yang besar seharga Rp70.000 per ekor.Sementara itu, sirip hiu seharga Rp850.000 per kg, teripang susu Rp60.000 per kg, teripang nanas Rp500.000 per kg dan cumi bisa mencapai Rp20.000 - Rp30.000 per wajan.Bahkan ketika menjelang sore hari, bahkan harga ikan bisa lebih tururn dibandingan pagi dan siang hari.(T.KR-AF/A029)

Editor: Ruslan Burhani