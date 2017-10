1-2: Liga Champions

3: Putaran kualifikasi Liga Champions

4: Liga Europa

5-6: Liga Europa tergantung piala domestik

18: Playoff degradasi

19-20: Degradasi



Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):

Minggu, 15 Oktober

Girondins Bordeaux vs Nantes (13.00)

Montpellier HSC vs Nice (15.00)

Racing Strasbourg vs Olympique Marseille (19.00)

Paris (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Prancis pada Sabtu:Sabtu, 14 OktoberSt Etienne 3 Metz 1Dijon FCO 1 Paris St Germain 2En Avant de Guingamp 2 Stade Rennes 0Lille 2 ESTAC Troyes 2Caen 0 Angers SCO 2Toulouse 1 Amiens SC 0Jumat, 13 OktoberOlympique Lyon 3 Monaco 2Klasemen P W D L F A Pts1 Paris St Germain 9 8 1 0 29 6 252 Monaco 9 6 1 2 24 12 193 St Etienne 9 5 2 2 13 9 174 Olympique Lyon 9 4 4 1 20 15 165 Olympique Marseille 8 5 1 2 15 12 166 Nantes 8 5 1 2 6 5 167 Girondins Bordeaux 8 4 3 1 15 13 158 Caen 9 5 0 4 7 6 159 En Avant de Guingamp 9 4 1 4 11 12 1310 Angers SCO 9 2 6 1 14 11 1211 ESTAC Troyes 9 3 3 3 9 9 1212 Toulouse 9 3 2 4 10 15 1113 Nice 8 3 1 4 12 12 1014 Montpellier HSC 8 2 3 3 5 6 915 Stade Rennes 9 1 3 5 11 15 616 Lille 8 1 3 4 6 13 617 Amiens SC 8 2 0 6 4 11 618 Dijon FCO 9 1 3 5 11 19 619 Racing Strasbourg 8 1 2 5 6 14 520 Metz 9 1 0 8 4 17 3

