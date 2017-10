Asus Zenfone 4 Max Pro: Ponsel kamera ganda dengan baterai raksasa

Jakarta (ANTARA News) - Asus resmi menghadirkan varian smartphone terbarunya di pasaran Indonesia pada 7 September 2017. Memulai lini Zenfone 4 series, Asus memilih membawa Zenfone 4 MaxPro yang mengunggulkan fitur kamera ganda.Belakangan, banyak vendor yang seakan-akan berlomba membenamkan fitur kamera belakang ganda pada ponsel middle-end mereka. Namun, Zenfone 4 Max Pro ditawarkan dengan harga yang bisa dibilang paling murah dibanding "teman-temannya" itu.Tidak hanya kamera ganda, smartphone generasi keempat dari produsen teknologi asal Taiwan itu juga hadir baterai berkapasitas raksasa 5.000 mAh. Dua fitur menggiurkan tersebut ditawarkan dengan harga ramah kantong, yakni Rp2,999 juta.Selain dua fitur utamanya tersebut, Zenfone 4 Max Pro juga memiliki beberapa hal kelebihan dalam hal spesifikasi. Berikut ulasan ANTARA News untuk Asus Zenfone 4 Max Pro.Zenfone 4 Max Pro dikemas dalam layar sentuh 5,5 inci dengan resolusi Fill HD dan telah mengadopsi IPS (In-Plane Switching). Tidak hanya itu, layar ponsel tersebut juga dibekali teknologi Bluelight filter yang aman untuk mata.Memiliki dimensi 154 x 76,9 x 8,9 mm dan bobot 181 gram, Zenfone 4 Max Pro terlihat tebal. Hal tersebut dikarenakan kapasitas baterai yang jumbo. Meski memiliki body yang terbilang besar, Zenfone 4 Max Pro masih nyaman digunakan dengan satu tangan.Pada bagian depan, Asus menempatkan LED notifikasi dan kamera 16MP di bagian atas, serta tiga tombol navigasi dengan modul tanpa dapat ditekan di bagian bawah. Terdapat pula pemindai sidik jari yang ditempatkan di tengah bagian bawah panel depan.Fingerprint sensor tersebut memiliki sensitivitas yang baik -- jarang sekali ponsel tersebut meminta menempatkan kembali jari untuk dipindai -- sangat akurat meski jari menyentuhnya dari sudut orientasi yang berbeda-beda, dan bisa melakukan unlock dengan sangat cepat.Tampilan bagian belakang relatif simpel. Kesan mewah terasa untuk pilihan warna Deepsea Black yang kebagian dipakai ANTARA News. Dua kemera yang terbingkai dalam satu kaca ditempatkan pada bagian kiri atas lengkap dengan LED flash disampingnya. Sementara itu, tulisan "ASUS" terletak di tengah pada sepertiga bagian atas ponsel.Di bagian samping kanan terdapat tombol volume dan tombol kunci, sedangkan di samping kiri terdapat triple slot try yang jarang ditemukan di perangkat lain. Slot tersebut mendukung dua slot SIM card yang keduanya mendung 4G LTE dan satu slot MicroSD untuk ekspansi kapasitas storage hingga 256GB.Sementara itu, di bagian atas terdapat port audio jack 3.5mm. Meski saat ini sudah banyak smartphone yang menggunakan USB Type C, Zenfone 4 Max Pro masih menggunakan MicroUSB. Terdapat pula speaker yang dipasang di kanan dan kiri MicroUSB yang ditempatkan di bagian bawah ponsel.Asus Zenfone 4 Max Pro telah menjalankan sistem operasi Nougat dengan tampilan antarmuka Asus ZenUI 4.0.Launcher bawaan Asus tersebut terbilang simpel tanpa banyak variasi yang biasanya justru hanya membebankan kinerja RAM. Perpindahan screen pun terasa cepat.ZenUI 4.0 menghadirkan beberapa aplikasi pre-instal. Salah satunya, aplikasi bawaan ZenUI FAQ yang berisi tips dan pertanyaan seperti cara menghemat baterai atau update Android.Ada pula ZenTalk yang berisi kumpulan berita terkini tentang Zenfone, BeautyLive aplikasi pengambil gambar dengan fitur mempercantik milik Asus, serta Mobile Manager dan Powe Master yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat baterai.ZenUI 4.0 juga membawa kemampuan multi-tasking sehingga pengguna dapat menonton YouTube sambil membalas pesan di aplikasi WhatsApp.Hanya perlu menekan lama salah satu aplikasi pada tombol recent bagian kanan dan menempatkannya di bagian atas layar. Tampilan layar akan secara otomatis terbagi menjadi dua bagian, kemudian Anda dapat memilih satu aplikasi lagi untuk ditempatkan di bagian bawah.Dari segi dapur pacu, Zenfone 4 Max Pro diperkuat dengan prosesor octa-core 1,4GHz Qualcomm Snapdragon 430 yang punya performa cukup mumpuni namun efisien dari sisi penggunaan energi.Melengkapi performa, chipset tersebut juga disokong prosesor grafis Adreno 505 450MHz dengan RAM 3GB dan serta ruang penyimpanan 32GB yang dapat diperluas dengan slot MicroSD hingga 256GB.Dikombinasikan dengn baterai berkapasitas 5.000 mAh, Zenfone 4 Max Pro mampu menyediakan energi yang cukup untuk bekerja seharian, bahkan lebih.Untuk menghabiskan baterai Zenfone 4 Max Pro, ANTARA News memerlukan sekitar 2 hari untuk melakukannya, dengan penggunaan normal, seperti bertukar pesan instan, memutar musik dan memainkan video.Namun, untuk pengisian baterai, mengingat ponsel tersebut memiliki kapasitas jumbo, membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 12 jam, dari 0 persen hingga 100 persen.Kemampuan daya tahan baterai Zenfone 4 Max Pro juga mendapatkan pengakuan dari bencmark tes PCMark for Android yang menunjukkan bahwa Zenfone 4 Max Pro dapat berjalan non-stop selama 13 jam 5 menit.Untuk urusan performa, PCMark memberi nilai 3863 Sementara itu, Antutu Bencmark memberi skor 43452.Untuk kelengkapan lainnya, Asus Zenfone 4 Max Pro telah dilengkapi 4G LTE (FDD-LTE Bands 1,3,5,7,8,20 dan TD-LTE Band 40), serta konektivitas WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 dan Wi-Fi direct.AsusZenfone 4 Max Pro menggunakan sistem dual rear-camera dengan kamera utama 16MP PixelMaster dan sebuah kamera kedua dengan wide-angle lens yang mencakup sudut pandang hingga 120 derajat.Untuk menggunakan fitur kamera ganda yang ada pada ponsel tersebut, hanya perlu mengaktifkan pilihan view yang lebih luas yang hadir dengan simbol menyerupai gunung atau segitiga.Hasil foto fitur tersebut bisa dikatakan mengesankan layaknya kamera action dengan hasil tangkapan yang jernih dan tajam, bahkan lebih baik dari mode foto biasa.Bagi Anda yang berekspektasi untuk mendapatkan fitur bokeh dari sebuah ponsel berkamera ganda, opsi kamera ganda dengan view yang lebih luas, di mana objek yang bisa ditangkap dalam frame lebih banyak, merupakan pilihan yang tidak kalah menariknya.Tidak hanya itu, Zenfone 4 Max juga dilengkapi dengan software PixelMaster Camera yang hadir dengan beragam pilihan mode kamera. Mulai dari Auto, Pro, Beauty, Super Resolution, Panorama, GIF Animation dan Time Lapse.Berbeda dengan sebelumnya, mode Auto kini sudah dilengkapi dengan teknologi low-light dan sekaligus HDR Pro. Hal ini memungkinkan pengguna mengambil foto objek dengan jelas meskipun berada di kondisi backlight yang umumnya sulit dilakukan.Adapun mode Super Resolution akan mengambil beberapa foto dalam satu waktu, lalu mengombinasikannya ke dalam sebuah foto resolusi 64MP dengan detail yang sangat tajam.Untuk kamera depan, Zenfone 4 Max Pro dibekali kamera 16MP yang dilengkapi dengan Softlight LED serta pilihan mode Beautify yang tidak terlalu lebay. Hasil tangkapan foto kamera depan pun terbilang jernih dan tajam.Menawarkan kamera ganda dan baterai raksasa, harga yang ditawarkan Asus untuk Zenfone 4 Max Pro cukup terjangkau, sekaligus mampu bersaing dengan ponsel-ponsel lini high-end lainnya, termasuk ponsel berkamera ganda di mana Zenfone 4 Max menawarkan kamera ganda yang berbeda dari yang kebanyakan ada di pasar saat ini.Dibekali chipset yang mempuni dengan RAM dan ruang penyimpanan yang lumayan besar, performa yang dihadirkan Zenfone 4 Max mampu mengakomodir aktifitas fotografi terutama bagi mereka yang suka travelling.

Editor: Ade Marboen