Marsha Timothy menangkan aktris terbaik festival film di Spanyol

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Marsha Timothy terpilih menjadi aktris terbaik dalam Sitges Film Festival 2017 di Spanyol.Marsha Timothy memenangkan kategori Best Actress lewat film "Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak" mengalahkan unggulan lain termasuk Nicole Kidman, Masami Nagasawa dan Monika Balsai."Saya merasa terhormat dan rendah hati untuk menerima penghargaan ini... Alhamdulillah," tulis istri dari aktor Vino G Bastian itu dalam akun Instagram-nya.(Baca juga: Usaha Marsha Timothy memahami karakter janda pemenggal kepala (video) "Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak" berkompetisi di Sitges dengan 34 film termasuk diantaranya The Killing of Sacred (Yorgos Lanthimos), Blade Of The Immortal (Takashi Miike), Before We Vanish (Kiyoshi Kurosawa).Film tersebut mendapatkan tempat khusus untuk kategori Focus Asia dalam Sitges Film Festival 2017 yang dimenangkan oleh "A Special Lady" karya Lee Ann-kyu."Special Mention for: MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS, by Mouly Surya," Sitges Film Festival mengumumkan.Dikutip dari laman resmi Sitges Film Festival, kategori tersebut ditujukan untuk semua film yang diproduksi oleh perusahaan produksi Asia, dengan genre populer (), dan belum pernah dirilis di Spanyol.Dalam festival ini, "Jupiter's Moon" karya Kornel Mundruczo memenangkan film panjang terbaik. Film tersebut juga terpilih menjadi film dengan spesial efek terbaik.Sementara itu, film Korea yang dibintangi oleh Song Joong-ki "The Battleship Island" juga menang dalam kategori Orbita, yaitu kategori film panjang bergenre thriller, action atau petualangan yang diproduksi pada 2015/2016, belum pernah dirilis di Spanyol dan dipilih oleh juri yang dibentuk dari penonton."Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak" sendiri baru akan tayang di bioskop Tanah Air pada 16 November mendatang.Baca juga: "Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak" akan tayang di 18 negara

Editor: Unggul Tri Ratomo