Seminar bisnis, acara fesyen dan pameran pernikahan hari ini

Jakarta (ANTARA News) - Hari ada seminar bisnis, diskusi game, pameran fesyen hingga pameran pernikahan di Jakarta dan sekitarnya hari ini.Seminar tentang rahasia para pebisnis sukses menjalankan usaha serta mengembangkan kepemimpinan dan sikap positif ini berlangsung di Mal Taman Palem Cengkareng, Jakarta Utara, pukul 14.00-16.00 WIB.Pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia @america menawarkan kesempatan untuk berkumpul dan merasakan pengalaman printing 3D, membuat, serta bermain kartu ataulain dari gawai maupun Xbox di di @america Pacific Place Mall 3rd Floor, Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.30-21.00 WIB.Ajang yang menghadirkan 200 merek dan acara fesyen ini berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jakarta.Acara ini menyediakan sarana kepada masyarakat umum, khususnya anak-anak, untuk mengenal hewan sejak dini dan mendapatkan edukasi mengenai kesejahteraan binatang.Selain itu tersedia pula gerai The Café, Breeder Village dan All Your Pets Need untuk keperluan pengunjung dan hewan peliharaannya.Di ajang ini, Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB juga menyelenggarakan kegiatan sosial Pekan Baktivet yang mencakup layanan konsultasi, USG, dan vaksinasi rabies gratis di PT. Bogor Life Science and Technology (BLST), Jl. Taman Kencana No.3 Bogor.Pameran 165 Wedding Expo menghadirkan puluhan penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan di Jabodetabek dan acara lain seperti Fashion Show Kebaya, Live Music Entertainment, Talkshow Interactive dan Workshop Class Henna, di Granada Ballroom, Menara 165, Jakarta Selatan.

Editor: Maryati