Berita kemarin yang menarik, Jokowi puji Danau Toba dan kuliner Indonesia di Belgia

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memuji kecantikan kawasan Danau Toba, KPK-KAI ajak budayakan antikorupsi, belasan ribu wisatawan kunjungi Pura Uluwatu setiap harinya, kuliner Indonesia dipromosikan di Belgia hingga deretan karya sineas muda Asia Tenggara di Festival Film Tokyo, merupakan berita-berita kemarin yang masih menarik untuk dibaca.Huta Ginjang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa seluruh kawasan Danau Toba adalah kawasan yang cantik dan mempesona."Tidak hanya di sini (Hutaginjang) saja. Di semua titik yang ada di semua kabupaten di Danau Toba ini semuanya sangat cantik. Semuanya sangat indah, tinggal memoles, mempromosikan tapi fasilitas itu harus siap semuanya," kata Presiden Joko Widodo di kawasan wisata Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu.Baca beritanya di sini. Baca juga: Jokowi: soal penyematan marga, tunggu bulan November

Purwokerto (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membudayakan antikorupsi.Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dalam acara "Ngamen Antikorupsi" di pelataran parkir Stasiun Besar Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam.Baca berita lengkapnya di sini. Mangupura, Bali (ANTARA News) - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali, I Made Badra mencatat sebanyak 15.000 orang wisatawan mancanaegara dan domestik mengunjungi objek wisata Pura Uluwatu setiap harinya."Objek wisata Pura Uluwatu yang berlokasi di Desa Pecatu, Kuta Selatan itu setiap harinya dikunjungi wisatawan mencapai 15.000 orang untuk meyaksikan panorama alam dan menyaksikan tarian kecak atraksi di tempat itu," ujar Badra di Mangupura, Sabtu.Baca selengkapnya di sini. Brussel (ANTARA News) - Berbagai macam kuliner khas Indonesia dipromosikan di sela penyelenggaraan Europalia Arts Festival sebagai upaya untuk lebih mempromosikan makanan khas Nusantara di kawasan Eropa, khususnya Belgia."Makanan Indonesia ternyata cukup banyak diminati warga Belgia mengingat banyak yang sudah memesan dan menikmati," kata juru masak Ray Adriansyah kepada pers di Brussel, Belgia, Jumat.Berita lengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) tahun ini menghadirkan deretan karya layar lebar dari sineas Asia Tenggara dalam program CROSSCUT ASIA #04: What’s Next from Southeast Asia.TIFF dalam siaran pers mengumumkan ada 13 film yang direkomendasikan oleh para maestro di kawasan setempat bekerja sama dengan The Japan Foundation Asia Center. Dua film Indonesia juga berpartisipasi atas rekomendasi Garin Nugroho dan Riri Riza.Selengkapnya di sini.

