Kala warna warni cahaya membalut Berlin

Pemandangan Berliner Dom sebuah gereja katedral tertua di Berlin, Jerman, saat dihujani cahaya dalam rangkaian The Festival of Lights 2017 in Berlin sebagaimana dikunjungi pada Sabtu (15/10/2017). (ANTARA/Juwita Trisna Rahayu)









Salah satu pengunjung yang ditemui di depan Humboldt Universitat zu Berlin, Dzaif Taufik mengatakan setiap tahun Festival of Lights in Berlin menampilkan teman yang berbeda-beda.



Biasanya, kata dia, seni cahaya itu menampilkan sejarah Jerman, seperti runtuhnya Tembok Berlin pada 1990.



"Saya baru datang ke satu spot, belum mengelilingi semuanya, kalau tahun lalu itu temanya lebih bagus dan lebih dark karena ada semacam dementor seperti di film Harry Potter di tiang-tiang ini," ujar mahasiswa yang sedang menempuh studi di Hoshchule fur Technik und Wirstscaft Berlin itu.



Pria yang sudah bermukim di Jerman selama enam tahun itu mengaku tidak melewatkan kesempatan ajang tahunan yang biasanya dipadati jutaan pengunjung itu.



Dia menambahkan setiap hari pertunjukannya berbeda-beda dengan karya seni dan karakter yang berbeda pula.





Penghargaan tinggi terhadap seni



Pengunjung asal Indonesia yang kebetulan sedang melawat ke Jerman, terutama ke Kota Berlin, Siti Maulia Rizki, sengaja datang ke Festival of Lights 2017 in Berlin.



Bukan tanpa alasan, selain memang tertarik dengan pertunjukan cahaya yang unik, pengunjung sama sekali tidak dipungut biaya untuk bisa menikmati karya seni tersebut.



Menurut dia, Jerman merupakan salah satu negara yang warga negaranya memiliki penghargaan tinggi terhadap seni.



Siti menceritakan pengalamannya yang mengunjungi beberapa museum dan situs sejarah lain, mulai dari Berlin, Frankfurt hingga ke kota kecil Gottingen.



Museum sangat ditata rapi, benda-penda peninggalan mulai dari abad ke-9 masih dirawat dengan baik dan sangat ramai dkunjungi.



"Ajang ini menunjukkan apresiasi terhadap seni itu tinggi dan pemahaman mereka sangat luas, ini mungkin yang jarang sekali ditemukan di Indonesia, tapi kita juga bangga ada wakil dari Indonesia yang bisa bersaing," ujarnya.



Lain lagi dengan Marella Al Faton yang menilai ajang semacam Festival of Lights in Berlin, selain sebagai media pujian terhadap seni juga memberikan ruang untuk mengasah kreativitas anak muda.



Pasalnya, mereka ditantang untuk menampilkan karya seni cahaya di media tak datar, yaitu dinding bangunan yang juga mempunyai nilai historis.



Selain itu, ajang demikian mampu mendongkrak jumlah wisatawan baik dalam maupun luar negeri, sehingga bisa menjadi ikon pariwisata suatu negara.



"Biasanya bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai karya seni dan sejarahnya," ujar peneliti bidang politik Universitas Indonesia itu.



Dia berharap di Indonesia ada ajang semacamnya atau ajang-ajang lainnya yang bisa menggugah rasa cinta warganya, terutama anak muda terhadap karya seni serta lebih memahami sejarah negerinya sendiri.









Editor: Gilang Galiartha