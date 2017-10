Bima Arya harapkan Jakarta bersinergi dengan Bogor

Bogor (ANTARA News) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap agar DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dapat membangun sistem birokrasi yang lebih baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya Kota Bogor."Tantangan bagi birokrat dan kepala daerah itu harus dekat, bagaimana mendekatkan diri kepada staf, mudah-mudahan mas Anies dan bang Sandi bisa juga membangun birokrat di Provinsi DKI Jakarta," kata Bima di Bogor, Minggu.Menurutnya salah satu tantangan utama bagi kepala daerah adalah hal tersebut, dirinyapun masih terus memperbaiki diri agar bisa lebih dekat dengan staf dan lebih memotivasi memberikan semangat.Bima mengatakan dirinya ingin lebih sering duduk bersama dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk membicarakan tentang sinergi Jabodetabek, karena bukan hanya kepentingan Bogor dan DKI Jakarta saja yang dibicarakan tetapi sinergi terkait lingkungan hidup, penataan transportasi, ekonomi, pengelolaan sampah dan lainnya."Saya berharap ini jadi awal yang baik, awal yang baru untuk hubungan sinergi antara DKI Jakarta dan sekitarnya," kata Bima.Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anes Baswedan dan Saundiaga Uno akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/10) besok untuk periode 2017-2022.Sebelum pelantikannya kedua pemimpin baru ini melakukan persiapan termasuk mencoba Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih, dan mencoba sepatu dengan warna senada.Setelah pelantikan besok, Anies-Sandi akan bergerak menuju Balai Kota menggunakan kendaraan dinas, dimana akan ada serah terima jabatan (Sertijab) dari Djarot Saiful Hidayat kepada Anies.Ada 23 janji pasangan Anies-Sandi pada saat kampanye yang segera akan dilaksanakan oleh keduanya, di antaranya "One kecamatan one center entepreneurship" atau OKE-OCE, Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, rumah dengan DP 0 rupiah, menghentikan reklamasi, menghentikan penggusuran dan biaya transportasi murah yang terintegrasi.

Editor: Tasrief Tarmizi