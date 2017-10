Kemarin kiper Persela meninggal, Anies-Sandi dapat wejangan Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin kiper Persela Choirul Huda meninggal dunia usai laga melawan Semen Padang dan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapat wejangan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.





Selain itu ada berita-berita politik dan hiburan dalam rangkuman berita berikut yang bisa dibaca kembali pagi ini.









Kiper Persela Lamongan Choirul Huda meninggal dunia usai laga melawan Semen Padang yang berakhir 2-0 untuk tuan rumah dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu sore.













Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno (Anies-Sandi) mendatangi rumah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mendapat wejangan.





"Arahannya bahwa kami akan memimpin untuk semua, seluruh warga Jakarta. Bukan hanya sekelompok yang memilih, tetapi semua," kata Sandi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.













Aktris Marsha Timothy mendapat penghargaan sebagai aktris terbaik di Sitges Film Festival 2017 di Spanyol untuk perannya dalam film "Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak". Dia mengalahkan unggulan lain seperti Nicole Kidman, Masami Nagasawa dan Monika Balsai.









The Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengeluarkan produser Harvey Weinstein dari organisasi pada Sabtu, setelah tuduhan-tuduhan bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan dalam tiga dekade terakhir mengemuka, menjadi pukulan telak bagi orang penting Hollywood yang membawa sejumlah film menuju Oscar itu.





Dalam siaran persnya lembaga itu menyatakan bahwa dewan gubernur dengan 44 anggotanya telah melakukan pemungutan suara dan menghasilkan dua per tiga suara mayoritas untuk "segera mengeluarkan dia dari Academy".













PDI Perjuangan mengusung Syaifullah Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Timur dan Nurdin Abdullah sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan untuk pemilihan kepala daerah tahun depan.





Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dalam rapat koordinasi di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.





Penjaga gawang andalan kesebelasan berjuluk "Laskar Joko Tingkir" itu mengalami cedera di dada kiri pada menit ke-44 pertandingan, setelah berbenturan dengan pemain lain, sehingga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sugiri.

