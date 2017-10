Joe Jonas dan Sophie Turner bertunangan

Jakarta (ANTARA News) - Musisi Joe Jonas dan aktris "Game of Thrones" mengumumkan pertunangan mereka lewat unggahan foto yang sama di akun Instagram masing-masing.





Di bawah foto yang menunjukkan tangan Turner yang jarinya dihiasi cincin tunangan di atas tangan Jonas, Turner menulis, "I said yes".







Jonas juga mengunggah foto yang sama, dengan keterangan "she said yes".





Mengutip Huffington Post, Jonas dan Turner telah berkencan sejak akhir 2016. Adik Joe Jonas, Nick, mengucapkan selamat pada pasangan itu lewat Twitter.





"I love you both so much," tulis dia.





Nama Jonas meroket ketika dia dan saudara-saudara kandungnya -Kevin dan Nick- membintangi film Disney "Camp Rock" bersama Demi Lovato.









