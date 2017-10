CL bakal ke Indonesia tahun depan?

Jakarta (ANTARA News) - Managing Director Gushcloud Indonesia, Oddie Randa, mengisyaratkan adanya kemungkinan solois wanita asal Korea Selatan CL untuk ke Indonesia tahun depan."Sedang dalam pembicaraan. Saya belum bisa update banyak, tahun depan nanti kita kasih listnya," ujar dia ditemui usai pengumuman investasi YG pada Gushcloud di Jakarta, Senin.Kedatangan mantan member girlband 2NE1 berkaitan dengan acara bertajuk "Woman in Influence" yang rencananya akan digelar oleh Gushcloud Indonesia pada kuartal ketiga tahun depan."Acara tersebut mengedepankan pengaruh wanita di dunia kita sekarang. Yang akan kita undang seperti CL dari 2NE1. Dia akan datang untuk menginspirasi tentang bagaimana diaempengaruhi orang-orang di dunia entertaiment," kata Oddie."Kemudian kita dengar nama besar seperti ibu Sri Mulyani, atau ibu Susi, bagaimana dia bisa menginspirasi. Hal ini akan sangat memberi pelajaran bagi para wanita di luar sana," sambung dia.Rencana Gushcloud tersebut tak lepas dari kerjasama yang baru saja terjalin dengan YG. YG Investment, perusahaan investasi di bawah naungan YG Group, musik label dan entertainment agnecy, berinvestasi sebesar 3 juta dolar AS di Gushcloud International, perusahaan yang bergerak di bidang influencer marketing dan entertainment.(Baca juga: Perusahaan hiburan Korea YG investasi di Indonesia Selain konferensi tersebut, Gushcloud Indonesia juga berencana untuk menggelar ajang penghargaan Influence Asia di Indonesia."Bayangkan kalau ada satu ajang penghargaan di mana semua influencer terbaik dari setiap negara datang berkumpul di satu tempat untuk mengikuti ajang itu, seperti kemarin di Singapura sama malaysia," ujar Oddie."Sekarang kita lagi ngobrol utk bikin itu di indonesia. Karena itu masih 2019, sekarang kita lebih ke Woman in Influence di 2018," lanjut dia.Lebih lanjut, Oddie mengatakan saat ini Guscloud Indonesia tengah fokus untuk mewujudkan kemungkinan adanya kolaborasi antara influencer Indonesia dengan artis YG Entertainment."Pada waktu kita sepakat kerjasama pastinya akan ada pintu-pintu yang terbuka. Kayak tadi salah satu youtuber datang ke saya dan bilang 'kayaknya asik nih kalau kerjasama dengan G-Dragon'," ujar Oddie."Tapi tentunya untuk sampai ke sana akan ada persiapan yang dilewati. Nah, persiapan itu yang kita fokuskan sekarang. Terutama mempersiapkan Indonesia di mana kita bisa up to the level kolaborasi bersama artis YG Entertainment," tambah dia.Baca juga: Chandra Liow ingin kolaborasi dengan G-Dragon

Editor: Ruslan Burhani