Lima orang tewas dalam serangan "drone" AS di Pakistan

Islamabad, Pakistan (ANTARA News) - Lima orang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan "drone" AS di bagian barat-laut Pakistan pada Senin larut malam (16/10), demikian laporan setempat.Sasaran serangan tersebut adalah satu rumah gerilyawan. Menurut laporan, serangan itu dilancarkan di Kurram Agency di bagian barat-laut Pakistan --yang berbatasan dengan Afghanistan.Empat atau enam rudal ditembakkan dalam serangan tersebut, kata Xinhua, Selasa pagi. Beberapa orang lagi dilaporkan cedera dalam serangan itu.Seorang komandan gerilyawan dan empat rekannya yang dilaporkan dari Afghanistan tewas dalam serangan tersebut.Pemerintah lokal di wilayah itu sedang menyelidiki serangan tersebut, kata beberapa laporan. Tapi ia menambahkan, masih belum jelas bahwa serangan itu dilancarkan di Pakistan atau di sisi lain perbatasan di Afghanistan.Itu adalah serangan kedua pesawat tanpa awak milik AS yang dilancarkan oleh PBB sejak Presiden AS Donald Trump pada Agustus mengungkapkan kebijakannya mengenai Afghanistan dan Asia Selatan. Serangan serupa menewaskan tiga orang dan melukai dua orang lagi pada September.Serangan "drone" itu dilancarkan hanya beberapa hari setelah Pakistan menyelamatkan satu keluarga sandera AS-Kanada di wilayah tersebut berdasarkan keterangan intelijen yang diberikan oleh AS.(Uu.C003)

Editor: Fitri Supratiwi