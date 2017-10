Björk mengaku pernah dilecehkan oleh sutradara film

Jakarta (ANTARA News) - Björk mengaku pernah dilecehkan secara seksual oleh seorang sutradara film, setelah ramainya pemberitaan mengenai produser Amerika Serikat Harvey Weinstein.Dalam postingan di halaman Facebook-nya, musisi Islandia tersebut mengatakan bahwa dia "menjadi sadar" bahwa "adalah hal yang umum jika seorang sutradara dapat menyentuh dan melecehkan aktrisnya sesuka hati dan institusi film mengizinkannya."Musisi tersebut tidak menyebut nama pembuat film itu, namun dia mengatakan bahwa sutradara itu memiliki "puluhan staf yang memungkinkan... dan mendorong" perilakunya.Björk hanya mengatakan bahwa sutradara itu adalah orang Denmark. Hal ini menyebabkan banyak orang menduga bahwa pembuat film yang dimaksud adalah Lars Von Tier, yang mengarahkan satu-satunya film yang dibintangi Björk, "Dancer in the Dark."Asisten Von Trier berkata kepada Rolling Stone, "Lars membantah tuduhan yang telah dibuat Björk, namun tidak ingin berkomentar lebih jauh.""Ketika saya menolak sutradara itu berulang kali, dia merajuk dan menghukum saya," dan "menyebut (saya) sebagai orang yang sulit," tambah Björk.Dia mengatakan bahwa dia dapat meninggalkan insiden tersebut karena dia "tidak memiliki ambisi di dunia akting" namun dia mengatakan bahwa dia "khawatir" dengan orang lain yang tidak sepertinya.Penyanyi yang karirnya telah membentang selama empat dekade itu mengatakan bahwa dia terinspirasi untuk mengungkapkan hal tersebut "dari para perempuan yang berbicara secara online" tentang kekerasan seksual.Dalam kasus yang terpisah dari Weinstein, sejumlah klaim muncul sejak adanya publikasi laporan oleh New York Times tentang sejarah perilaku kasar yang dilakukan oleh produser AS itu selama puluhan tahun.Sebelumnya, Björk menentang "seksisme" dalam liputan media tentang perempuan, demikian The Guardian.https://www.theguardian.com/music/2017/oct/16/bjork-claims-she-was-sexually-harassed-by-a-film-director-------------------------------------------------------------------------------------------------------Björk claims she was sexually harassed by a film directorBjörk has claimed she was sexually harassed by a film director, following the flood of allegations against US producer Harvey Weinstein.In a post on her Facebook page, the Icelandic musician said she “became aware” that “it is a universal thing that a director can touch and harass his actresses at will and the institution of film allows it”.The musician did not name the film-maker, but said he had “a staff of dozens who enabled ... and encouraged” his behaviour.She did identify him as Danish, leading many to assume she was referring to Lars Von Trier, who directed the only feature film Bjork has starred in, Dancer in the Dark. Von Trier’s assistant told Rolling Stone: “Lars declines the accusations Björk has made, but doesn’t wish to comment any further.”“When I turned the director down repeatedly he sulked and punished me” and “framed [me] as the difficult one”, Bjork added.She said she was able to walk away from the incident because she had “no ambitions in the acting world” but said she “worried” for others who did not.The singer, whose career has spanned four decades, said she was inspired to come forward “by the women everywhere who are speaking up online” about sexual assault.In the separate case of Weinstein, an avalanche of claims have surfaced since the publication of a report by the New York Times alleging a history of abusive behaviour by the US producer dating back decades.Björk has previously spoken out against the media for “sexism” in its coverage of women.

