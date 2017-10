Sigma Systems tunjuk Vladimir Mitrasinovic sebagai Senior Vice-President of Sales sekaligus Managing Director untuk kawasan EMEA dan APAC

TORONTO--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Sigma Systems, perusahaan terkemuka dalam perangkat lunak berbasis katalog, menunjuk Vladimir Mitrasinovic sebagai Senior Vice-President of Sales sekaligus Managing Director untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA) dan Asia Pasifik (APAC).

Sebelumnya, Mitrasinovic memimpin unit bisnis Cloud and Software as a Service di Cerillion Technologies, dan menjabat sebagai Executive Vice-President of Global Channels and Alliances di Acision (XURA). Sebagai Senior Vice President of Sales sekaligus Managing Director EMEA dan APAC, Vladimir akan mengawasi semua aktivitas penjualan dan pengembangan bisnis di kawasan tersebut.

"Kami gembira menyambut masuknya Vladimir ke Sigma," kata Simon Muderack, Executive Vice President sekaligus Chief Commercial Officer Sigma. "Latar belakang Vladimir dalam pengembangan korporat yang tumbuh pesat di sektor teknologi serta pengalaman dalam penjualan dan ekspansi bisnis akan merupakan aset yang sangat baik bagi Sigma karena kami terus berkembang di seluruh EMEA dan maju di pasar Asia Pasifik."

Mitrasinovic berkomentar: "Saya terus membangun dan memimpin tim yang amat sukses, serta berharap dapat mendukung Sigma dalam tahap pertumbuhan dan kemajuan pangsa pasar selanjutnya. Saya senang atas peluang dari perubahan dalam komunikasi dan penyedia jasa media termasuk upaya transformasi digital, otomatisasi, langkah ke arah layanan berbasis IoT dan penawaran jasa tervirtualisasi. Tim Sigma, bersama dengan rangkaian B/OSS terkemuka yang berbasis katalog, diposisikan secara unik untuk mendukung pemimpin pasar dalam upaya mereka memungkinkan layanan ini di berbagai jaringan."

