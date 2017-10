BTOB taklukan 4 tangga lagu, lampaui Highlight

Jakarta (ANTARA News) - Boygroup asal Korea Selatan, BTOB menaklukkan empat tangga lagu streaming lewat lagu baru mereka, "Missing You", mengalahkan group Highlight."Missing You" bertengger di puncak Melon, Genie, Olleh Music and Bugs Music pada hari Selasa (17/10), mengungguli lagu hit milik Bolbbalgan4 "Some"."Missing You" merupakan lagu utama BTOB dalam album kedua terbaru "Brother Act". Lagu ini menekankan sisi ketujuh personel yakni Ilhoon, Minhyuk, Peniel, Hyunsik, Eunkwang, Changsub dan Sungjae yang lebih matang.Lagu yang ditulis oleh Hyunksik ini dirilis pada Senin lalu.Sementara itu, lagu milik Highlight, "Can Be Better," yang juga diluncurkan di hari yang sama dengan "Missing You" berada di tempat ketiga di Melon, lalu posisi kedua di Genie, Olleh Music and Bugs Music.Kemenangan BTOB ini mengejutkan para pengamat industri, mengingat Highlight memiliki fandom besar karena sebelumnya mereka adalah mantan anggota BEAST. Sebelumnya mereka berada di agensi yang sama, Cube Entertainment. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Editor: Ruslan Burhani