BTOB puji kepopuleran BTS dan Wanna One

Jakarta (ANTARA News) - Para personel boygroup asal Korea Selatan, BTOB mengaku takjub dengan kepopuleran rekan mereka, group Bangtan Sonyeondan (BTS) dan rokkie idol Wanna One."Kami juga takjub saat menyaksikan sesama penyanyi seperti Wanna One atau BTS memukau dunia. Kami yakin kami juga berkesempatan untuk menunjukkan citra baru yang tidak dapat kami tunjukkan di masa lalu," kata salah satu personel, Minhyuk dalam sebuah konferensi di Seoul, Senin (16/10).BTS belum lama ini telah mendominasi berbagai tangga musik K-pop lewat album terbaru mereka "Love Yourself: Her". Sementara Wanna One meraih kesuksesan melalui album debut mereka, "1X1=1". Mereka bahkan akan kembali meraimaikan jagat musik pada November mendatang.Menurut Minhyuk, BTOB selama ini tak begitu terobsesi dengan raihan peringkat di tangga-tangga musik. Namun, dia bersyukur bisa terus menunjukkan musik-musik mereka pada penggemar dan pendengar musik."Kami tidak akan terobsesi dengan grafik tangga musik. Kami hanya bersyukur memiliki kesempatan untuk mempresentasikan musik kami," kata dia seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.Belum lama ini, BTOB merilis album terbaru mereka, "Brother Act" dan menjadikan "Missing You" sebagai lagu utama. Lagu ini menekankan sisi ketujuh personel yakni Ilhoon, Minhyuk, Peniel, Hyunsik, Eunkwang, Changsub dan Sungjae yang lebih matang.

Editor: Ruslan Burhani