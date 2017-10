Agenda hari ini, diskusi startup hingga pameran peternakan

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai acara akan digelar hari ini mulai dari acara diskusi dan bincang-bincang untuk menangani pelanggan, diskusi membangun startup, diskusi mengenai teknologi kecerdasan buatan, seminar membuat Chatbot, hingga pameran peternakan.Talk show ini akan membantu seller menangani pelanggan dengan baik. Acara tersebut akan digelar di Kantor EasyParcel, Cyber 2 Tower, Lt.30. Jl HR Rasuna Said Blok X-5 no.13, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 10.00-12.00 WIB.Startup bukan hanya proses mencari keuntungan, melainkan juga merupakan proses probem solving dari sebuah masalah yang dihadapi di masyarakat. Maka dari itu startup memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dibalik kegiatan yang mereka lakukan.Acara ini akan mempelajari hal itu bersama bos Kitabisa.com dan Amplified di EV Hive The Breeze Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, Tangerang, pukul 19.00-21.00 WIB.Diskusi mengenai analytics dan AI (artificial intelligence) sekaligus mempelajari tentang pembuatan AI pipeline dengan Spark. Acara tersebut akan berlangsung di Bukalapak Office Hall Bukalapak Plaza City View Lantai 1, Jl Kemang Timur No 22 Jakarta Selatan, pukul 18.30-21.00 WIB.Perusahaan sekarang menggunakan Chatbot untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Acara ini akan mencari tahu bagaimana Bot Framework Microsoft dapat membantu membangun Chatbot yang cerdas.Acara tersebut akan digelar di @america Pacific Place Mall 3rd Floor, Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta, pukul 18.30-20.30 WIB.Pameran internasional mengenai peternakan, susu, daging, dan akuakultur Internasional di Jakarta International Expo, Hall D1 – D2, Kemayoran, Jakarta.

