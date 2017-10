Cher gabung di sekuel Mamma Mia

Jakarta (ANTARA News) - Cher akan tampil dalam sekuel film musikal ABBA "Mamma Mia!" yang menampilkan lagu-lagu dari grup ABBA.





Dilansir Variety, pemenang Oscar itu akan bergabung dengan Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfriend dan Christine Baranski dalam film baru berjudul "Mamma Mia: Here We Go Again!"





Ini adalah kali pertama Cher berada dalam film yang sama dengan Meryl Streep sejak "Silkwood" yang tayang pada 1983.





Terakhir kali Cher mendapat peran besar adalah di film "Burlseque" (2010) di mana dia berakting bersama Christina Aguilera, seperti dikutip News.com.au.





Penyanyi 71 tahun itu mengungkapkan keterlibatannya dalam sekuel Mamma Mia lewat unggahan di media sosial, sebuah foto sepatu boot yang gayanya sangat ABBA.





"Mamma Mia: Here We Go Again!" dijadwalkan tayang pada Juli 2018.





Sebuah pertunjukan musikal yang ceritanya diambil dari perjalanan hidup Cher, "The Cher Show" akan debut di Chicago pada Juni tahun depan.





Bintang Downton Abbey Lily James akan berperan sebagai Donna muda, karakter yang dimainkan Streep, dalam film baru yang akan berisi pergantian adegan masa kini dan masa lalu.





Meski Variety menyatakan bahwa tim penulis lagu ABBA akan membuat musik untuk film baru itu, belum jelas apakah akan ada lagu baru yang ditampilkan dalam sekuel, atau lagu ABBA lain yang belum pernah ada di film musikal "Mamma Mia!" pertama.





‪Welcome to the #MammaMia family @cher! #MammaMia2 #HereWeGoAgain‬ A post shared by Mamma Mia! Here We Go Again (@mammamiamovie) on Oct 16, 2017 at 2:08pm PDT

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Ida Nurcahyani