Prilly rayakan ulang tahun bersama penggemar

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Prilly Latuconsina merayakan ulang tahun ke-21 dengan mengajak delapan penggemar yang beruntung makan siang bersama dengannya pada Selasa (17/10).







Para penggemar yang berasal dari Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo dan Yogyakarta itu adalah pemenang kontes yang diadakan di aplikasi resmi Prilly.





"Aku senang sekali karena akhirnya memiliki official apps sendiri karena dengan official apps ini aku dapat mem-posting banyak hal yang tidak aku posting di platform media sosial lainnya seperti tutorial make up buat para fans. Dan yang pasti membuatku dekat dengan fansku karena aku dapat berinteraksi langsung," kata Prilly dalam siaran pers, Rabu.





Di aplikasi tersebut, para selebritas dapat berbagi segala macam hal dan terhubung secara langsung dengan para penggemar. Publik juga dapat melihat semua media sosial idola mereka seperti Instagram, Facebook hingga Twitter.





Selain itu para penggemar dapat berinteraksi langsung dengan selebriti idola mereka, menemukan konten eksklusif yang hanya bisa didapat melalui aplikasi ini, dan berkesempatan memenangi beragam kontes diadakan langsung oleh idolanya.





Prilly hanya salah satu dari beberapa selebriti Indonesia yang juga telah memiliki aplikasi resmi, yang dapat diunduh langsung di Google Playstore atau Apple Apps Store.





Informasi mengenai artis yang sudah memiliki aplikasi resmi bisa dilihat di akun Instagram @escapexindonesia.









Editor: Maryati