Hasil dan Klasemen Liga Champions hingga Kamis dini hari

Grup A











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Man United 3 3 0 0 9 2 FC Basel 3 2 0 1 6 3 CSKA Moscow 3 1 0 2 3 4 Benfica 3 0 0 3 0













Grup B











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Paris 3 3 0 0 9 2 Bayern 3 2 0 1 6 3 Celtic 3 1 0 2 3 4 Anderlecht 3 0 0 3 0













Grup C











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Chelsea 3 2 1 0 7 2 Roma 3 1 2 0 5 3 Atlético Madrid 3 0 2 1 2 4 Qarabag FK 3 0 1 2 1













Grup D











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Barcelona 3 3 0 0 9 2 Juventus 3 2 0 1 6 3 Sporting 3 1 0 2 3 4 Olympiacos 3 0 0 3 0













Grup E Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Liverpool 3 1 2 0 5 2 Spartak Moskva 3 1 2 0 5 3 Sevilla 3 1 1 1 4 4 Maribor 3 0 1 2 1













Grup F Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Man. City 3 3 0 0 9 2 Shakhtar Donetsk 3 2 0 1 6 3 Napoli 3 1 0 2 3 4 Feyenoord 3 0 0 3 0













Grup G











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Beşiktaş 3 3 0 0 9 2 RB Leipzig 3 1 1 1 4 3 Porto 3 1 0 2 3 4 Monaco 3 0 1 2 1













Grup H











Pos Team Main Menang Seri Kalah Poin 1 Tottenham 3 2 1 0 7 2 Real Madrid 3 2 1 0 7 3 Dortmund 3 0 1 2 1 4 Apoel Nicosia 3 0 1 2 1

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Muenchen merupakan beberapa klub yang memetik kemenangan pada pertandingan ketiga fase grup Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia.Manchester United memimpin klasemen grup A setelah mengalahkan Benfica 1-0 berkat gol Marcus Rashford yang diwarnai blunder kiper Benfica Mile Svilar yang menjadi penjaga gawang termuda dalam sejarah Liga Champions dengan usai 18 tahun 52 hari.PSG meneruskan catatan sempurna dengan tiga kemenangan, mencetak 12 gol dan belum kebobolan seusai menekuk Anderlecht 4-0 berkat gol Mbappe, Cavani, Neymar dan Di Maria.Bayern Muenchen bangkit dari kakalahan 0-3 atas PSG beberapa pekan lalu dengan mengalahkan Celtic 3-0 berkat gol Mueller, Kimmich dan Hummels. Muenchen berada di urutan kedua grup B, tertinggal tiga poin dari PSG yang memuncaki klasemen sementara.Chelsea hanya mampu meraih satu poin saat ditahan AS Roma 3-3. The Blues tetap di puncak klasemen dengan tujuh angka, terpaut dua poin dari AS Roma di posisi kedua, dan unggul lima poin dari Atletico Madrid di tempat ketiga setelah imnang 1-1 atas Qarabag.Barcelona memuncaki klasemen grup D berkat kemenangan 3-1 atas tim Yunani, Olympiakos, di Nou Camp. Blaugrana unggul tiga poin dari Juventus di posisi dua seusai menekuk Sporting Lisbon 2-1.Pertandingan keempat fase grup Liga Champions akan kembali digelar pada 1 November 2017, demikian UEFA.CSKA Moscow 0 - 2 BaselMaribor 0 - 7 LiverpoolSpartak Moscow 5 - 1 SevillaFeyenoord 1 - 2 Shakhtar DonetskManchester City 2 - 1 SSC NapoliMonaco 1 - 2 BesiktasRB Leipzig 3 - 2 FC PortoApoel Nicosia 1 - 1 Borussia DortmundReal Madrid 1 - 1 Tottenham Hotspur

Editor: Monalisa