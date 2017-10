Kora Kengo jadi bintang tamu Japanese Film Festival 2017

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Kora Kengo akan hadir dalam pembukaan Japanese Film Festival 2017 yang berlangsung pada 2-7 November 2017 di CGV Grand Indonesia. Dia juga ditemani oleh Chelsea Islan, ambassador untuk Japanese Film Festival 2017. Rencananya festival ini akan dibuka oleh Duta Besar Jepang Ishii Masafumi.





“The Story of Yonosuke”, film peraih Blue Ribbon Awards, Mainichi Film Award dan Japan Film Professional Award di tahun 2014 ini akan menjadi film pembuka.





Film ini mengangkat perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat ketika gelembung ekonomi terjadi di mana muncul fenomena kemunculan seratus juta masyarakat kelas menengah.





Ada 17 film terbaru plus 3 film animasi produksi Ghibli yang ditayangkan dalam festival ini, yakni A Story of Yonosuke, Her Love Boils Bathwater, Torasan of Goto, ReLIFE, Honnouji Hotel, Survival Family,

Daytime Shooting Star.





Kemudian My Uncle, Before We Vanish, Chibi Maruko-chan: A Boy From Italy, Drowning Love, Long Excuse , Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections, MUMON: The Land of Stealth, Memoirs of a Murderer, Harmonium, Good Stripes, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke dan Ponyo.





Selain di Jakarta, Japan Foundation juga menambah wilayah pemutaran film menjadi Denpasar, Yogyakarta dan Makassar.





Menampilkan beberapa film pilihan dari perhelatan ini, di Denpasar JFF hadir di Bali International Film Festival (BALINALE) sedangkan di Yogyakarta, JFF akan hadir di Jogja Netpac Asian Film Festival. Makassar menjadi pilihan lokasi pemutaran film untuk wilayah Indonesia Timur di mana JFF akan digelar di Ratu Indah Mall Makassar.





