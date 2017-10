Bos Kaskus raih penghargaan ASEAN Entrepreneur Awards 2017

Jakarta (ANTARA News) - Sebagai salah satu pelopor diawal pertumbuhan industri digital Indonesia melalui Kaskus, Andrew Darwis menerima penghargaan ASEAN Entrepreneur Awards 2017 yang diinisiasi oleh Asia Society Korea dan Maekyung Media Group.Andrew Darwis terpilih menjadi salah satu pemenang karena ide dan karyanya melalui Kaskus dinilai memberikan perubahan di kawasan ASEAN. Penghargaan ini diberikan kepada Andrew Darwis bertepatan dengan pelaksanaan 18th World Knowledge Forum Gala Dinner pada Rabu, 18 Oktober 2017 di Seoul, Korea Selatan."Bisa terpilih menjadi salah satu pemenang ASEAN Entrepreneur Awards 2017 membuat saya sangat berterima kasih dan tentunya bangga, karena saya bisa mewakili Indonesia di ajang internasional," kata Andrew Darwis, founder Kaskus, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis."Penghargaan ini membawa kesan tersendiri bagi saya, karena tanpa dukungan dan loyalitas dari 10 juta Kaskuser di seluruh Indonesia juga para Kaskus Officer, Kaskus tidak akan terus eksis di industri digital hingga saat ini," sambung dia.Andrew Darwis juga berkesempatan mengisi salah satu panel pada 18th World Knowledge Forum yang mengangkat tema ASEAN Hidden Champion and Cooperation with Korean Business bersama Le Nu Thuy Duong, Chairwoman Long Thanh Golf Investment and Trading JSC dengan moderator Shoeb Kagda, Chief Editor Globe Asia Magazine.Pada 18th World Knowledge Forum Gala Dinner, Andrew Darwis menerima piala penghargaan dari Chang Dae-Whan, Founder of World Knowledge Forum & Chairman of Maekyung Media Group dan juga memimpin toast sebagai penanda dimulainya Gala Dinner & Show."Tentunya ini akan menjadi pendorong saya untuk tetap berinovasi dan berkarya dalam memajukan Kakus serta terus berkontribusi pada kemajuan industri digital di Indonesia," ujar Andrew.ASEAN Entrepreneur Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada para pemimpin bisnis yang membawa perubahan di ASEAN, dimana penghargaan yang baru hadir pada tahun 2016 ini diinisiasi oleh Asia Society, sebuah organisasi pendidikan terkemuka yang fokus dalam mengedepankan pemahaman dan memperkuat kemitraan antara masyarakat, pemimpin bisnis, maupun institusi Asia dengan Amerika Serikat, dan Maekyung Media Group, salah satu grup media paling berpengaruh di Korea yang menerbitkan Maeil Business Paper, harian ekonomi terbesar di Korea.Para pemimpin bisnis yang masuk dalam nominasi ASEAN Entrepreneur Awards merupakan hasil rekomendasi dari para Duta Besar negara - negara ASEAN di Korea pada pemimpin bisnis terdepan dan inovatif di negaranya.Nominasi tersebut kemudian diseleksi oleh Pakar ASEAN yang berada di Korea seperti Mantan Perdana Menteri Korea, Mantan Menteri Luar Negeri Korea dan juga Duta Besar Korea untuk negara ASEAN berdasarkan pada bagaimana pemimpin bisnis tersebut mengatasi tantangan dan peluang bisnis dengan memberikan inspirasi, pencerahan dan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin, serta telah membuktikan dirinya sebagai pribadi yang inovatif dan dinamis.

Editor: Tasrief Tarmizi