Tahu soal Harvey Weinstein, Quentin Tarantino menyesal tak bertindak

Jakarta (ANTARA News) - Sutradara Hollywood Quentin Tarantino mengaku tahu soal tuduhan pelecehan seksual yang menimpa Harvey Weinstein dan menyesal karena tidak banyak bertindak.





"Saya tahu banyak untuk melakukan lebih banyak dari yang saya lakukan," kata Tarantino dalam wawancara dengan The New York Times.





"Itu lebih dari sekadar rumor biasa, gosip biasa. Saya tahu dia melakukan beberapa dari rumor itu."





Sejarah pelecehan seksual yang dilakukan Harvey Weinstein diungkap bulan ini dalam artikel The New York Times dan The New Yorker yang menggegerkan Hollywood. Setelah itu, cerita pahit dari kaum Hawa di Hollywood yang jadi korban pun membanjir, termasuk Rose McGowan dan Mira Sorvino. Tarantino mengaku dia tahu soal dua perempuan itu.





Tarantino pernah berkencan dengan Sorvino pada 1995 saat perempuan itu bercerita soal Weinstein, tulis The Times. Tarantino mengaku "kaget dan shock" saat pertama mendengarnya.





"Saya tidak percaya dia akan melakukannya terang-terangan. Jadi saya saat itu bilang: 'Benarkah? Benarkah?' Namun Tarantino pikir karena dia pacar Sorvino, masalah itu sudah selesai.





"Saya bersama Sorvino, dia tahu itu, dia takkan mengganggunya, dia tahu Sorvino pacarku," saat itu Tarantino berpikir seperti itu seperti dilansir Fox News.





Sorvino mengatakan Weinstein pernah memijat bahunya dan membuatnya tidak nyaman, lalu mulai mencoba melakukan kontak fisik sampai dia harus menghindarinya.





Meski mendengar kisah demi kisah selama bertahun-tahun, Tarantino tetap membuat film dengan Weinstein.





Sebagian yang didengar hanyalah rumor, kata Tarantino, tapi sisanya dilaporkan langsung dari perempuan yang mengadu padanya dan dia berharap waktu itu dia bertindak banyak atas apa yang dia dengar.





Meski kerap membuat film bersama-sama, Tarantino mengaku tak tahu alasan Weinstein melakukan hal itu, namun beranggapan ini waktunya dia menghadapi konsekuensi dari semua perilakunya.

