Anna Faris punya pacar baru

Jakarta (ANTARA News) - Anna Faris (40) kini berpacaran dengan sinematografer Michael Barrett setelah berpisah dengan suaminya Chris Pratt, seperti dikonfirmasi Page Six.





Barrett (47) pernah bekerja dengan bintang "The House Bunny" itu dalam film "Overboard" yang akan tayang di bioskop tahun depan. Dia juga pernah terlibat dalam film "Ted", "Ted 2", “A Million Ways to Die in the West,” juga serial televisi “CSI” dan “CSI: Miami.”





Keduanya terlihat tampak bersama-sama beberapa kali di Los Angeles sejak September, sebulan setelah Faris bercerai dengan Pratt.





Anna Faris dan Chris Pratt menikah selama delapan tahun sebelum memutuskan berpisah. Seorang sumber mengatakan pada Page Six faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan itu adalah kepopuleran Pratt juga pengabdiannya pada agama Kristen.





"Saat Pratt mulai mendapat peran besar dan lebih langsing, Faris bukan lagi seorang bintang besar," kata sumber itu.





"Pratt juga sangat, sangat religius sementara Faris tidak demikian."





Pratt dan Faris memiliki putra berusia lima tahun bernama Jack.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Ida Nurcahyani