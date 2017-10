HTC konfirmasi kehadiran smartphone seri U

Jakarta (ANTARA News) - HTC baru saja mengkonfirmasi akan menggelar acara peluncuran pada awal November mendatang. Pekan lalu, media China melaporkan bahwa HTC telah mulai mengirim undangan untuk acara peluncuran, namun perusahaan Taiwan tersebut tidak mengkonfirmasi apapun.Kini, HTC mengkonfirmasi acara tanggal 2 November dengan menggunggah gambar bertuliskan "Save the Date" di akun resmi Twitter-nya.Meskipun perusahaan tersebut tidak mengatakan perangkat apa yang akan diperkenalkan awal bulan depan, diperkirakan HTC akan menghadirkan U11 Plus.HTC U11 Plus dikabarkan akan memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon 835, RAM 4GB atau 6GB dan memori internal 64GB atau 128GB.Dilansir dari Phone Arena, perangkat tersebut kabarnya akan terlihat mirip dengan U11m namun menampilkan bezel yang jauh lebih tipis dengan Quad HD 6 inci, serta 4.000 mAh dan sensor sidik jari di bagian belakang.U11 Plus juga diperkirakan tidak menyertakan ditur dual kamera, dan mengganti jack audio 3,5mm degan port USB Type-C.Sehingga kesimpulan awal yang didapat adalah U11 Plus pada dasarnya sama dengan U11 dengan sedikit perbedaan pada display, baterai dan desain. HTCjuga diharapkan membawa Android 8.0 Oreo pada U11 Plus, yang akan membedakan perangkat tersebut dari flagship lainnya.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani