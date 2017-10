Korea Utara akan teruskan uji coba nuklir

Moskow (ANTARA News) - Seorang diplomat Korea Utara mengatakan, Jumat, Pyongyang berniat melanjutkan uji coba nuklir dalam kepentingan untuk mempertahankan diri dan menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang bermain "sepak bola nuklir", kata kantor berita RIA dalam laporannya.Diplomat, yang disebutkan RIA sebagai Nam Hyok-Tsen, staf Departemen Kajian AS pada Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dikutip saat berbicara pada suatu konferensi nonproliferasi di Moskow, lapor Reuters."Republik Rakyat Demokratik Korea secara tetap yakin bahwa pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan tepat. Dan kami sedang memperkuat niat kami untuk melakukan uji coba agar dapat menghadapi ancaman nuklir dari AS," katanya.RIA juga mengutip diplomat tersebut ketika ia berbicara pada acara yang sama bahwa Trump memiliki "ribuan" senjata nuklir yang bisa ia kerahkan kapan saja dan bahwa AS sedang memainkan "sepak bola nuklir."(Uu.T008)

