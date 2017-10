Kemarin, Sandiaga lari ke Balaikota hingga Wapres hadiri KTT D-8

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno berlari pagi dari kediamannya menuju Balaikota DKI Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Turki, dan kemacetan parah hampir di tol Jakarta-Cikampek merupakan beberapa topik pemberitaan pada Jumat (20/10) kemarin.Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno berlari pagi dari kediamannya di Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan menuju Balaikota DKI Jakarta yang berjarak sekitar delapan kilometer, memenuhi janjinya untuk memulai gerakan "Run to Work".Sandi bersama 13 orang rekannya dari gerakan "Jakarta Berlari" berlari menyusuri trotoar ibu kota. Di antara mereka tampak kakak kandung Sandi, Indra Uno.Setelah dari Balaikota, Sandi bersama rombongan melanjutkan lari ke menuju lapangan parkir Monumen Nasional (Monas) untuk senam bersama pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga.Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sesi pertemuan para pemimpin negara-negera D-8 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-9 di Istanbul Turki, Jumat pagi waktu setempat.Bersama dengan para pemimpin-peminpin negara D-8 lainnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membahas perkembangan ke depan D-8 yang telah berdiri sejak 20 tahun lalu.Pertemuan D-8 yang beranggotakan Turki, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Malaysia, Nigeria dan Mesir. Dalam KTT Ke-9 ini juga dihadiri dua negara non anggota yaitu Azerbaizan dan Guinea, serta tujuh organisasi, UNIDO, OCI, IDB, IRCICA, ECO, SESRIC, BSEC.Presiden Joko Widodo berjanji akan menemani Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menyelam (diving) di kawasan Raja Ampat, Papua."Insya Allah saya temani kalau diving ke Raja Ampat, tapi minimal seminggu, jangan sehari-dua hari, lalu Sheikh Tamim mengatakan Ya nanti saya cari waktu, tapi yang penting lagi jangan lupa investasi di Indonesia," kata Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Jumat.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa rencana operasi tahap dua pada mata Novel Baswedan, yang sedang dalam perawatan di Singapura, pada Jumat ditunda."Rencana operasi yang akan dilakukan hari ini ditunda. Dokter mengatakan kemungkinan masih butuh waktu satu sampai dua bulan lagi untuk pelaksanaan operasi mata kiri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.Febri menjelaskan bahwa ditundanya operasi itu karena proses pemulihan gusi yang terpasang di mata pada operasi tahap pertama pada 17 Agustus 2017 lalu belum merata.Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menegaskan bahwa posisi dia dan Gubernur Anies Baswedan sudah jelas soal reklamasi yang ada dalam 23 janji kerja Anies-Sandi, yakni menghentikan reklamasi di Jakarta."Posisi kita jelas, itu jangan, enggak perlu diragukan lagi, posisi kita jelas tapi ini sudah ada yang terbangun itu yang akan kita selesaikan," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat.Dia mempertanyakan peruntukan pulau-pulau reklamasi itu, selain peruntukan lapangan pekerjaannya.Kebijakan PT Jasa Marga melakukan penutupan gerbang tol Karawang Barat 2, Jumat, berimbas pada kemacetan parah hampir di sepanjang lintasan tol Jakarta-Cikampek."Kemacetan dari Cikarang Utama sampai ke Karawang Barat inilah yang terjadi akibat penutupan gerbang Karawang Barat. Namun selepas Karawang Barat, lalu lintas jalan tol Jakarta-Cikampek sudah kembali lancar," kata Humas PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek Handoyono di Bekasi, Jumat.Situasi itu mengakibatkan perjalanan Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh selama tiga hingga empat jam, kali ini menjadi lebih dari tujuh jam.Arsenal, Lazio, Olympique Lyon, Atalanta, dan Real Sociedad merupakan beberapa tim yang memetik kemenangan pada pertandingan ketiga fase grup Liga Europa, Kamis waktu Eropa atau Jumat dini hari waktu Indonesia.Arsenal mengemas poin penuh sekaligus memperpanjang catatan sempurna, selalu menang dalam tiga laga, seusai menekuk Red Star dengan skor 1-0 berkat gol Olivier Giroud beberapa menit menjelang laga berakhir.Lazio juga mengikuti Arsenal yang mengamankan sembilan poin hasil tiga kemenangan, termasuk hasil 3-1 saat bertandang ke markas Nice. Kemenangan Lazio tercipta berkat gol Caicedo dan dua gol Milinkovic-Savic.Olympique Lyon menaklukkan Everton 2-1 di Goodison Park berkat gol Nabil Fekir dan Bertrand Traore yang membawa mereka di urutan kedua klasemen, terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Atalanta (7 poin) seusai mengalahkan Appolon 3-1.

