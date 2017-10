Hari Santri Nasional dan Custom Culture di Jakarta hari ini

Jakarta (ANTARA News) - Hari Santri Nasional (HSN) 2017 akan diperingati di Jakarta pada hari ini dengan menggelar kirab di sejumlah pesantren dan di Masjid Raya DKI Jakarta.Peringatan HSN akan diikuti barisan khusus yang terdiri dari 99 orang yang berkeliling Jakarta dengan melakukan pembacaan 1 miliar shalawat Nariyah. Kirab akan dilaksanakan di lima titik yaitu, pesantren Al-misbah Jakarta Utara, Azziyadah Jakarta Timur, Asshiddiqiyah Jakarta Barat, Al Itqon Jakarta Barat dan Masjid Raya KH Hasyim Asy`ari Jakarta Barat.Acara ini menurut rencana akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Sabtu malam di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, Kalideres, Jakarta Barat.Pada hari ini hingga Minggu (22/10), Jakarta Custom Culture (JCC) akan kembali digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan mengambil tema "Old School vs New School” yang merepresentasikan cikal bakal modifikasi serta perkembangannya hingga sekarang ini.JCC ingin membuat sebuah event yang mewadahi para modifikator dan builder otomotif, juga perajin, artis hingga pabrikan rumahan seperti skateboard, sepatu, baju dan sebagainya untuk unjuk hasil karya mereka.Parade Old VS New School merupakan acara utama dalam pergelaran ini, tempat pengunjung dan penggemar otomotif dapat mengetahui keseluruhan aliran modifikasi yang saat ini digandrungi di Tanah Air.Acara itu akan diwarnai JCC Awards sebagai penghargaan kendaraan custom terbaik, Art Custom, Auction tempat pemburu otomotif bertransaksi dengan sistem lelang, serta bursa aksesoris mobil, motor, distro, food court, dan food truck.Hari ini juga masih digelar pertunjukan "Koruptor Pamit Pensiun" di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.Pertunjukan yang menjadi bagian program Indonesia Kita dengan tim kreatif terdiri dari Butet Kartaredjasa, Agus Noor, dan Djaduk Ferianto, akan menghadirkan Cak Kartolo, Cak Lontong, Akbar, Butet Kartaredjasa, Sha Ine Febriyanti, dan banyak tokoh lainnya.

Editor: AA Ariwibowo