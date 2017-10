Hasil Liga Prancis: Monaco menang, Bordeaux kalah

Paris (ANTARA News) - Monaco memetik kemenangan 2-0 atas Caen untuk mempersempit jarak poin dengan pemuncak klasemen Paris Saint-Germain (PSG) pada pertandingan Liga Prancis pekan ke-10, Sabtu (21/10).Monaco mengumpulkan 22 poin untuk menempati posisi kedua dalam klasemen sementara, terpaut tiga angka dari PSG yang akan menghadapi musuh bebuyutan mereka, Olympique Marseille, pada Minggu malam.Nantes mengamankan posisi ketiga setelah menekuk Guingamp dengan skor tipis 2-1. Marseille mengumpulkan 17 poin di peringkat lima, sedangkan Saint Ettiene turun ke peringkat lima setelah menelan kekalahan 0-1 dari Montpellier.Gol: Keita Balde Diao, Radamel Falcao 59penGol: Guy NGosso 64Gol: Benjamin Bourigeaud 7Kartu merah: Hamza Mendyl 85Gol: Chidozie Awaziem 9, Abdoulaye Toure 86 - Abdoul Camara 70Gol: Issa Diop 38Gol: Nolan Roux 45 - Cedric Varrault 10, Naim Sliti 49Kartu merah: Fallou Diagne 70St Etienne 0-1 MontpellierGol: Isaac Mbenza 21Nice vs Racing StrasbourgTroyes vs Olympique LyonMarseille vs Paris St Germain(H-RF)

Editor: Alviansyah Pasaribu